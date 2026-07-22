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Щетите от бурята във Варна: Наводнения в целия град, неработещи светофари и блокирани хора в колите си (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Снимка: БТА
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Проливният дъжд във Варна предизвика наводнения из целия град, седем души бяха блокирани в колите си в два от подлезите в града, залетите улици и неработещите светофари предизвикаха задръствания, сигналите за проблеми бяха над 100. За щастие пострадали хора няма. Бурята продължи около час, но предизвика сериозни проблеми.

Падналите над 50 литра на квадратен метър претовариха сериозно канализацията във Варна. Шахтите не успяха да поемат огромното количество вода и за пореден път улици, приземни етажи и магазини се оказаха под вода. Блокирани в два от наводнените подлези се оказаха и няколко души.

Даниел Георгиев: “Не видях, че е толкова дълбоко. - Не видяхте ли водата в подлеза? - Нищо не се виждаше. - И какво се случи? - Ами влязох и колата ми умря и после пожарната ме изкара. Нямаше как да си отворя вратата.”

– “Уплашихме се за човека, който е в двуметрова вода и просто слязохме да му помогнем.”

Максим Сименюк: “Водата се вдигна и колата затъна. Влязох, защото не очаквах, че е толкова дълбоко, но се оказа по-дълбоко и колата плувна.”

За местните това не е първо наводнение.

Димка Христова, собственик на магазин: "Много пъти се наводняваме, то е за 6 или 7 не знам през годините. Непрекъснато влизаше водата, аз слагах черги, възглавници, но тя не се спира. Не можах да я спра, а като мине някоя кола прави вълна и тази вълна влиза всичката вътре, уплаших се и се обадих на 112."

А обяснението константно.

Павлин Гачев, собственик на магазин: "Шахтите не са почистени, водата дойде и стана наводнение, това е за нула време. Беше добре в началото като поставиха шахтите, но наистина не са почистени, защото трябваше тази вода да се обере досега."

Водата влезе и в общината, където засегнат се оказа сектор "Гражданско състояние". Затова до петък в него няма да могат да се плащат данъци. Сред най-пострадалите е и Кукленият театър в града – стихията събори лятната сцена и засегна помещенията на първия етаж.

снимки: БТА

Под вода се оказа целият първи етаж на телевизионния център на БНТ – излъчващото студио, апаратните, сервизните помещения, складът с декори. Дежурен екип ще следи на място през нощта, а ликвидирането на последиците ще продължи през следващите дни.

Вижте още в прякото включване на Петко Петков

#блокирани хора #неработещ светофар #силна буря #наводнени улици #Варна

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