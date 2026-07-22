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Активите на български олигарси в Гърция на прицел

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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активите български олигарси гърция прицел
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Вътрешният министър Иван Демерджиев е поискал проверка на активите на български олигарси в Гърция. Това стана ясно след среща с гръцкия му колега Михалис Хрисохоидис в София.

Пред журналисти Демерджиев заяви, че не е сред хората с къщи в южната ни съседка, в отговор на твърдения на депутати от ДПС. От партията заявиха, че ще изпратят сигнал до прокуратурата за имотното състояние на министъра и съпругата му, както и на дружествата, свързани с тях.

В парламента от ДПС попитаха за имотите на семейство Демерджиеви и оповестиха данни от публични регистри.

Хамид Хамид - заместник-председател на парламентарната група на ДПС: "Физическите лица и дружествата, които те контролират, притежават 411 недвижими имота. Общият сбор по материалния интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви, е 16 милиона по описаните нотариални актове."

Според Хамид Хамид през 2019 г. вътрешният министър е станал съдружник във фирма, която изкупува земеделски земи, включително в района на така наречения „Бевърли Хилс“ край Пловдив. От ДПС обвиниха Демерджиев във фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителната собственост.

Хамид Хамид - заместник-председател на парламентарната група на ДПС: "Веднага след продажбите на Демерджиев и съдружници министерството магически сменя статута на тези земи. Схемите, прилагани от Демерджиев и съдружниците му, ги е обогатила с над 5 млн. лева."

Отговорът не закъсня.

Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи: „Аз съм адвокат от 26 години и благодарение на г-н Пеевски имам подробна данъчна ревизия, която установява доходите и имуществото ми и показва, че имам нулеви задължения към данъчните служби. За разлика от някой, аз нямам промяна в имущественото състояние от депутатската банка със стотици милиони изведнъж за една година. Не съм забогатял по този начин. Година след година съм се трудил."

Пред медиите вътрешният министър заяви, че е поискал Гърция да ни оказва помощ с установяването на олигарси и корумпирани българи, които имат имущество и оперират със средства в южната ни съседка.

Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи: "Аз нямам къщи в Гърция, но много хора имат имоти на огромни стойности. Много хора правят огромни финансови операции, свързани с Гърция. Всичко това ще бъде установено и ще бъде проверено."

Демерджиев се закани проверките да включват и хора от целия политически спектър.

#прицел #български олигарси #Иван Демерджиев #министър на вътрешните работи #имоти #Хамид Хамид

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