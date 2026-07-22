Безпрецедентен киберинцидент накара света да се замисли на какво е способен изкуственият интелект и колко далеч може да стигне. За първи път в историята компания стана жертва на кибератака, извършена не от хакери, а от изкуствен интелект на компанията OpenAI, който е действал на своя глава.

На 16 юли компанията "Hugging Face" - отворена платформа за различни модели изкуствен интелект, установява, че е обект на хакерска атака. Съобщават, че до този момент не са виждали подобна атака и подозират, че зад нея стои не човек, а машина.

Голямото разкритие дойде днес - не кой да е, а "OpenAI" - компанията, създала Chat GPT призна публично, че неин усъвършенстван модел изкуствен интелект, е действал на своя глава и е отговорен за проникването.

Изявление на "OpenAI" и "Hugging Face": "За нас това е безпрецедентен киберинцидент, който включва невиждани до този момент способности на изкуствения интелект. Предприели сме необходимите мерки и споделяме това, което сме установили около инцидента, за да стане ясно на какво са способни новите модели изкуствен интелект."

Какво всъщност е станало - според "Open AI" в деня на атаката те са тествали в контролирана среда способностите на модел, който разработват. Изкуственият интелект успял да се измъкне от т.нар. "пясъчник", свързал се с интернет и вероятно е решил, че ще открие отговорите, които търси, именно в страницата на компанията "Hugging Face".

Атаката показва, че опасенията какво ли би станало, ако изкуственият интелект започне да действа на своя глава, вече далеч не са само хипотеза. Според киберексперти неудобната истина, която светът трябва да научи, е, че за да не бъдат допускани подобни прецеденти или иначе казано - за да не "надделеят машините над хората", то разработчиците на изкуствен интелект трябва да залагат методи за контрол над тях не със скоростта на човек, а с тази на машина.

За "OpenAI" самоволните действия на техния изкуствен интелект може да имат негативни последствия в момент, в който компанията планираше да започне да продава акциите си на борсата.