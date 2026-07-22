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Мащабна принудителна сеч на изсъхнали гори в страната предвижда земеделското министерство

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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Мащабна принудителна сеч на изсъхнали гори в страната предвижда Министерството на земеделието и храните, преди те да се превърнат в огнища на болести, вредители и пожари. Решението ще промени облика на цели райони през следващите 15 години, но е наложително, тъй като близо 1,8 милиона хектара горски площи са силно засегнати. В най-тежко състояние са горите в Южна и Североизточна България.

Преди десет години гората в Природен парк „Приста“ край Русе е била любимо място за отдих на Валентин Петров. Днес обаче той избягва да се разхожда там, защото много от дърветата са изсъхнали и представляват опасност.

Валентин Петров: „Няма санитарна сеч, не са изчистени сухите дървета, които задушават и чупят здравите. Опасно е – ако някой драсне една клечка, тази суха гора ще се възпламени само за минути.“

В Североизточна България напълно поразени са липите и полският ясен, а близо 90% от червения дъб също е изсъхнал. Затова на места, където доскоро е имало зелени корони, ще останат голи склонове. Лесовъдите обаче са категорични, че това е единственият начин горите да бъдат спасени.

Проф. Иван Палигоров – заместник-министър на земеделието и храните: „Ние имаме дългосрочни цели, с които ще възстановим тези гори. По-скоро сега трябва да установим какъв е размерът на щетите и да намерим начин тази дървесина да бъде усвоена.“

През следващите години ще трябва да бъдат преработени допълнително около 2,5 милиона кубични метра дървесина. Затова вече се водят преговори с предприятията от бранша. След сечта започва и дългият процес на възстановяване.

Доц. д-р Георги Костов – преподавател в Лесотехническия университет: „Не трябва да очакваме, че ще вземем видове от Азия или Северна Африка. Промените в климата не означават, че тук след 10 години няма да има студена година, достатъчна да ликвидира всичко, което сме направили като инвестиция. Трябва да разчитаме на нашите видове. Науката има средства и начини да селектира по-устойчиви форми.“

Министерството на земеделието ще задели и 40 милиона евро, с които собствениците на гори в "Натура 2000" ще могат да ги възобновяват и поддържат, така че да изпълняват ролята си на полезащитни пояси.

#изсъхнали дървета #мащабна принудителна сеч #вредители #гори #пожари #болести #Министерството на земеделието и храните

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