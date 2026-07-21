В "Референдум": Възможното и невъзможното в Бюджет 2026

Възможното и невъзможното в бюджета - спорът в парламента се пренася директно в студиото на предаването "Референдум". С аргументите на управляващите от "Прогресивна България" и опозицията от ГЕРБ-СДС, "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и "Възраждане". За парите, които никога не стигат и за реформите, които постоянно чакаме.

Близо 60 на сто от анкетираните в социологическото проучване на "Галъп интернешънъл" в държавния бюджет се харчи повече, отколкото е необходимо, а 25% смятат, че план-сметката на държавата е съобразена с възможностите.

63 на сто от запитаните са на мнение, че са нужни незабавни реформи, 19 на сто – че реформите трябва да се отложат за следващия бюджет, а 10 на сто – че не са нужни резки промени.