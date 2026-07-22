Ескалация в Близкия изток: САЩ и Иран продължават със заплахите и взаимните обвинения

Доналд Тръмп заплаши, че Съединените щати ще атакуват ирански мост или електроцентрала всеки път, когато Техеран нападне кораб в Ормузкия проток. Иран обяви, че ще отговори с удари срещу регионалната инфраструктура и съоръжения, свързани със Съединените щати.

Още четири танкера промениха днес курса си в Червено море, след като йеменските бунтовници хути заплашиха саудитския петролен износ. Инвестиционната банка „Голдман Сакс“ предупреди за цени от 120 долара за барел в края на годината, ако войната в Близкия изток ескалира и Ормузкият проток остане затворен.

Единадесета поредна нощ Съединените щати нанесоха удари срещу цели в Иран, насочени, според Централното командване, срещу възможностите на режима да застрашава търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Атакувани са били командни центрове, морски цели, самолетни хангари, складове за дронове и военна инфраструктура. Американската страна обвини Иран в нападения срещу повече от 30 търговски кораба в района през последните три месеца.

Доналд Тръмп – президент на САЩ: "Всеки път, когато Иран стреля срещу кораб в Ормузкия проток, независимо дали с ракета, дрон или друго оръжие, Съединените щати ще бомбардират и разрушат един мост или електроцентрала, включително близо до или в столицата Техеран."

Противовъздушната отбрана тази нощ се е задействала в Техеран. Експлозии са били чути в редица градове, включително Бушер, където се намира иранската ядрена централа. Ислямската република отговори на снощните обстрели с удари срещу Кувейт, Бахрейн и Йордания.

По-рано Доналд Тръмп посочи, че следваща цел на американските сили ще бъде секретен ядрен обект край Натанз, където Съединените щати подозират изграждане на инсталации за обогатяване на уран.

Доналд Тръмп – президент на САЩ: "И те не могат да направят нищо по въпроса. Обикновено не бих го казал, ако мислех, че имат ход. Ще ударим тази зона доста скоро и много силно."

Тръмп заплаши да се погрижи за йеменските бунтовници хути, ако те изпълнят заплахата си да блокират саудитските пристанища.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

По-рано хутите обявиха затваряне на Баб ел-Мандебския проток в Червено море за саудитски кораби – маршрут, който избягва затворения Ормуз.

Доналд Тръмп – президент на САЩ: "Досега не се е случило. Може да се случи, но ние имаме грижата. Справяли сме се с хутите и преди и те не са се обаждали от известно време след нашите действия."

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че подкрепя идеята за преговори с Иран, но отсрещната страна не подхожда сериозно. Страната посредник - Пакистан осъди прекъсването на втори ключов морски път.

Суровият петрол днес поскъпна до 94–95 долара за барел, а цените по бензиностанциите в Съединените щати отново надхвърлиха 4 долара за галон.

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет оцени американските разходи от началото на войната на 37, 5 милиарда долара – ръст с 8 милиарда спрямо предишната оценка през май. Американските загуби в жива сила досега са 18.

В Делауеър Доналд Тръмп тази вечер посреща с почести тленните останки на четирима военни, загинали при ирански удари срещу американски бази в Йордания и Ирак през последните няколко дни.