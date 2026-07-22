Доживотен затвор за похитителите на българския кораб "Руен"

Индийското правосъдие постанови доживотен затвор за 44 сомалийски пирати, които бяха признати за виновни за похищението на два кораба край бреговете на Сомалия.

Сред потърпевшите от действията на пиратите са седем български моряци на българския товарен кораб „Руен“, плаващ под малтийски флаг.

Морският съд беше атакуван и превзет от 35 сомалийци през декември 2023 г. година. През март следващата година девет пирати атакуваха и риболовния кораб „Ал Кампар“, плаващ под ирански флаг. И двата морски съда бяха освободени от индийския военноморски флот, който залови похитителите. Те останаха в затвора до процеса им в Мумбай. Индийският флот патрулира край Сомалия от 2008 година.