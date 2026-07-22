Индия осъди 44 сомалийци на доживотен затвор за отвличането на българския кораб „Руен“ и друг плавателен съд

Индийски съд осъди 44 сомалийски граждани на доживотен затвор за престъпления, извършени при отвличане на кораби край бреговете на източноафриканската държава.

В два отделни случая пирати превзеха товарен кораб и риболовен съд, взеха екипажите им за заложници, преди индийски военни кораби да ги освободят и да задържат нападателите през 2024 г.

По време на процеса всичките 44 обвиняеми признаха вината си, става ясно от решенията по двете дела, произнесени в понеделник от специализиран съд в Мумбай.

„Пиратството в открито море чрез отвличане на кораб, държане на членовете на екипажа като заложници с цел откуп, опит за убийството им и използването им като жив щит са изключително тежки деяния, които не могат да бъдат подценявани“, заяви съдия С. Б. Диге.

При първото отвличане през декември 2023 г. 35 сомалийци нападнаха плаващия под малтийски флаг български товарен кораб „Руен“. На борда му имаше 7 български моряци. През март 2024 г. други деветима отвлякоха плаващия под ирански флаг риболовен кораб „Ал Камбар“.

Групата, която се намира в затвора „Талоджа“ в Нави Мумбай от 2024 г., е присъствала в съдебната зала при обявяването на присъдите, съобщиха местни медии.

Осъдените са поискали да бъдат върнати в Сомалия, за да бъдат съдени там.

Пиратството край бреговете на Сомалия беше широко разпространено през първото десетилетие на XXI век и достигна своя връх през 2011 г. със стотици нападения. Международните военноморски мисии и новите мерки, прилагани от търговското корабоплаване, впоследствие значително намалиха риска.

Индийският военноморски флот е разположен край Сомалия от 2008 г. и засили операциите срещу пиратството през 2023 г. след увеличаване на атаките, включително в Арабско море и нападенията на подкрепяните от Иран йеменски хути в Червено море.