Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на Кукления театър във Варна

Интензивният валеж и разразилата се буря във Варна тази вечер е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града. След разговор с директора на културната институция - Вера Стойкова, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от Mинистерството на културата във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра, съобщиха от институцията.

„Благодаря на всички институции, които съдействаха и най-вече на екипа на театъра, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита”, заявява Милошев.

Той пое ангажимент Министерството на културата да съдейства за навременното възстановяване на театъра.