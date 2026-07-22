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Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на Кукления театър във Варна

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Министерството на културата ще съдейства за възстановяване на Кукления театър във Варна
Снимка: БТА
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Интензивният валеж и разразилата се буря във Варна тази вечер е нанесла сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на Кукления театър в града. След разговор с директора на културната институция - Вера Стойкова, министърът на културата Евтим Милошев изпраща екип от Mинистерството на културата във Варна, който на място да констатира нанесените щети и да подпомогне екипа на театъра, съобщиха от институцията.

„Благодаря на всички институции, които съдействаха и най-вече на екипа на театъра, които със собствени усилия са успели да опазят основната сцена в сградата и голяма част от реквизита”, заявява Милошев.

Той пое ангажимент Министерството на културата да съдейства за навременното възстановяване на театъра.

#Кукления театър във Варна #Министерство на културата

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