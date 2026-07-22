Делото за смъртта на полицаите в Бургас: Процесът започва на втора инстанция

Делото за смъртта на двамата бургаски полицаи, блъснати от автобус с нелегални мигранти, отново влезе в съдебна залата. Четири години след трагедията, и близо година и половина от постановяването на 20-годишна присъда от Окръжния съд в Бургас, процесът започна на втора инстанция заради облажване на всичките страни по делото.

Единствен подсъдим е шофьорът-сириец Омар Аднан. Според обвинението той е имал възможност да избегне удара, но не го е направил. Шофирал е с превишена скорост и е избягал е от местопроизшествието.

Прокуратурата протестира 20-годишната присъдата, като настоя за доживотен затвор. Същото наказание искат и близките на загиналите полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Защитата на подсъдимия също обжалва с искане за намаляване на присъдата на 10 години. До два месеца Апелативният съд ще излезе с решение.