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Делото за смъртта на полицаите в Бургас: Процесът започва на втора инстанция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Делото за смъртта на двамата бургаски полицаи, блъснати от автобус с нелегални мигранти, отново влезе в съдебна залата. Четири години след трагедията, и близо година и половина от постановяването на 20-годишна присъда от Окръжния съд в Бургас, процесът започна на втора инстанция заради облажване на всичките страни по делото.

Единствен подсъдим е шофьорът-сириец Омар Аднан. Според обвинението той е имал възможност да избегне удара, но не го е направил. Шофирал е с превишена скорост и е избягал е от местопроизшествието.

Прокуратурата протестира 20-годишната присъдата, като настоя за доживотен затвор. Същото наказание искат и близките на загиналите полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Защитата на подсъдимия също обжалва с искане за намаляване на присъдата на 10 години. До два месеца Апелативният съд ще излезе с решение.

Ани Илиева, майка на Йордан Илиев: „Доживотна присъда чакаме. Не може - бил млад и така нататък. Нашите деца не бяха ли млади, нямаха ли право на живот…“.

Калин Янев, адвокат на Омар Аднан: „Считам, че той не е лице с висока степен на обществена опасност, не е осъждан. Има значителни смекчаващи отговорността обстоятелства. Както и ще искам съдът да приеме, че деянието е извършено по непредпазливост."

Йовита Григорова, прокурор: „Към настоящия момент са налице огромни, не просто достатъчно, доказателства за това, че случаят е особено тежък. В тази насока са и съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата на множество очевидци на престъплението – те са повече от 80“.

#делото за загиналите полицаи #втора инстанция #Бургас

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