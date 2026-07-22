Делото за смъртта на полицаите в Бургас: Процесът започва на втора инстанция

Делото за смъртта на двамата бургаски полицаи, блъснати от автобус с нелегални мигранти, отново влезе в съдебна залата. Четири години след трагедията, и близо година и половина от постановяването на 20-годишна присъда от Окръжния съд в Бургас, процесът започна на втора инстанция заради облажване на всичките страни по делото.
Единствен подсъдим е шофьорът-сириец Омар Аднан. Според обвинението той е имал възможност да избегне удара, но не го е направил. Шофирал е с превишена скорост и е избягал е от местопроизшествието.
Прокуратурата протестира 20-годишната присъдата, като настоя за доживотен затвор. Същото наказание искат и близките на загиналите полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Защитата на подсъдимия също обжалва с искане за намаляване на присъдата на 10 години. До два месеца Апелативният съд ще излезе с решение.
Ани Илиева, майка на Йордан Илиев: „Доживотна присъда чакаме. Не може - бил млад и така нататък. Нашите деца не бяха ли млади, нямаха ли право на живот…“.
Калин Янев, адвокат на Омар Аднан: „Считам, че той не е лице с висока степен на обществена опасност, не е осъждан. Има значителни смекчаващи отговорността обстоятелства. Както и ще искам съдът да приеме, че деянието е извършено по непредпазливост."
Йовита Григорова, прокурор: „Към настоящия момент са налице огромни, не просто достатъчно, доказателства за това, че случаят е особено тежък. В тази насока са и съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата на множество очевидци на престъплението – те са повече от 80“.