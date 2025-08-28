"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти

Близки, приятели и колеги на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев се събраха пред мемориалния паметник, изграден на лобното им място. За да покажат, че на са забравени, тук бяха и служители от различни структури на МВР.

През август 2022 г. рано сутрин двамата служители на "Охранителна полиция" Бургас препречиха пътя на гонения с километри автобус с 47 нелегални мигранти. И загинаха, след като превозното средство се вряза в патрулния автомобил.

През февруари тази година единственият обвиняем шофьорът-сириец Омар Аднан получи присъда от 20 години затвор. Прокуратурата е протестирала с искаме за доживотен затвор. Но дело на втора инстанция все още не е насрочено. Близките на загиналите казват, че времето не лекува.

Анета Илиева - майка на загиналия Йордан Илиев:

"Не, не, все още чакаме и мотивите. Докога ще чакаме? От февруари месец до ден днешен няма излезли мотиви, за да продължим напред да обжалваме. Нечовешко е да ни карат да чакаме. Знаем, че няма да ги върнем, обаче трябва да има някакво възмездие, ако ние в Сирия бяхме направили такова нещо, такава ли щеше да бъде присъдата или въобще нямаше да стигне до съд. Не сме чули досега да има някой наказан. Няма справедливост, имах голямо доверие в съдебната система, но вече го загубих".



"Това място всички го знаем, всички ще го помним, загинаха знаете, за да запазят живота и здравето на хората, жертвайки своя живот."



Керанка Градева - майка на загиналия Атанас Градев:

Обжалваме, дано правосъдието да бъде, да могат да защитят полицаите, все пак те са държавни служители, ако държавата не е зад тях, кой? Дано да има справедливост. 20 години за двама държавни служители, това е просто подигравка.

От ръководството м МВР посочиха, че след трагедията са взети мерки за гарантиране на по-голяма безопасност на служителите. Увеличени са и КПП-та с Гранични полицаи на местата с голям мигрантски натиск.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров