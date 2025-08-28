БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 00:12 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Три години по-късно съдебните дела срещу сириеца Омар Аднан все още не са приключили

Слушай новината

Близки, приятели и колеги на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев се събраха пред мемориалния паметник, изграден на лобното им място. За да покажат, че на са забравени, тук бяха и служители от различни структури на МВР.

През август 2022 г. рано сутрин двамата служители на "Охранителна полиция" Бургас препречиха пътя на гонения с километри автобус с 47 нелегални мигранти. И загинаха, след като превозното средство се вряза в патрулния автомобил.

През февруари тази година единственият обвиняем шофьорът-сириец Омар Аднан получи присъда от 20 години затвор. Прокуратурата е протестирала с искаме за доживотен затвор. Но дело на втора инстанция все още не е насрочено. Близките на загиналите казват, че времето не лекува.

Анета Илиева - майка на загиналия Йордан Илиев:
"Не, не, все още чакаме и мотивите. Докога ще чакаме? От февруари месец до ден днешен няма излезли мотиви, за да продължим напред да обжалваме. Нечовешко е да ни карат да чакаме. Знаем, че няма да ги върнем, обаче трябва да има някакво възмездие, ако ние в Сирия бяхме направили такова нещо, такава ли щеше да бъде присъдата или въобще нямаше да стигне до съд. Не сме чули досега да има някой наказан. Няма справедливост, имах голямо доверие в съдебната система, но вече го загубих".

"Това място всички го знаем, всички ще го помним, загинаха знаете, за да запазят живота и здравето на хората, жертвайки своя живот."

Керанка Градева - майка на загиналия Атанас Градев:
Обжалваме, дано правосъдието да бъде, да могат да защитят полицаите, все пак те са държавни служители, ако държавата не е зад тях, кой? Дано да има справедливост. 20 години за двама държавни служители, това е просто подигравка.

От ръководството м МВР посочиха, че след трагедията са взети мерки за гарантиране на по-голяма безопасност на служителите. Увеличени са и КПП-та с Гранични полицаи на местата с голям мигрантски натиск.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров

#блъснати от автобус #Бургас #убити полицаи #дело #мигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
3
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
5
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
50 кг марихуана за близо 1 млн. лева в соларни панели откриха...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Сигурност и правосъдие

Окончателно: Обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста
Окончателно: Обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:12 мин.
Кой е "кралят на цигарите" Паскал? Кой е "кралят на цигарите" Паскал?
Чете се за: 01:55 мин.
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Президентът Румен Радев с коментар по актуални въпроси
НА ЖИВО: Президентът Румен Радев с коментар по актуални въпроси
Чете се за: 00:07 мин.
У нас
Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана! 3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти "Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След пожара в хасковската болница - предстои оглед на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ