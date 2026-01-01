България в еврозоната: Любопитни факти за първите минути с новата валута

Исторически ден за България. В първия ден на Новата година страната ни прие еврото за официално платежно средство и стана 21-вият член на еврозоната.

Първото евро от банкомат в страната беше изтеглено точно 20 секунди след полунощ в Слънчев бряг, а 3 минути след началото на новата година е отчетена и първата транзакция през постерминал в София.

Почти две минути по-късно е направено и първото дарение в евро през виртуален постерминал.

Кое е важното, която трябва да помним? В първия месец на годината - още точно 30 дни, ще можем да плащаме и в двете валути, а от 1 февруари се слага край на 145-годишната история на лева.

До 31 януари рестото, което получаваме, трябва да е в евро. Ако обаче търговецът няма наличност - може да ни връща и в левове. Смесването на двете валути обаче не е разрешено.

Курсът, при който ще се обменят левовете, е 1.95583.

Банките, БНБ и "Български пощи" ще обменят левовете без такси в първите 6 месеца, а след това безсрочно и безплатно ще е само в БНБ.

Цените ще са изписвани и в двете валути до 8 август.