ИЗВЕСТИЯ

Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 00:47 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци

Чете се за: 00:47 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Това каза пред медии Андрей Гюров след разговор с президента Илияна Йотова, която му връчи мандат за съставяне на правителство.

"В този кабинет не трябва да има хора на конци. Хората ясно казаха, че не искат такъв тип управление."

"Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии."

Относно възможните кандидатури, Гюров коментира:

"Всички възможности са на масата, за вътрешния министър е много важно да предприеме действия за провеждането на честни избори, списъкът не е голям, би трябвало да е човек от системата."

