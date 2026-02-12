Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци

Започвам разговорите и те ще протекат много бързо. Това каза пред медии Андрей Гюров след разговор с президента Илияна Йотова, която му връчи мандат за съставяне на правителство.

"В този кабинет не трябва да има хора на конци. Хората ясно казаха, че не искат такъв тип управление."

"Не съм член на ПП, не съм зависим от нито една от политическите партии."