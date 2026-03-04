Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма

България е фокусирала усилията си върху евакуацията на сънародниците ни от районите на активни военни действия в Близкия изток. Това стана ясно от думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски в "Още от деня". По думите ѝ към момента няма непосредствена заплаха за сигурността на страната, а присъствието на съюзнически самолети е единствено с тренировъчна цел.

„Ние в момента сме приключили организацията по идентифицирането на българите по места. Продължават да постъпват сигнали за различни части от региона, засегнат от войната. Искам ясно да кажа, че за нас приоритетен регион е регионът на военните действия. Има българи, които са затруднени да се приберат, защото връзките им са през тези военни действия и през региона на залива. Те няма да бъдат приоритет, защото нашият стремеж е да приберем хората, чиито живот и здраве е заплашен", обясни служебният министър на външните работи.

Тя поясни, че и на тях ще бъде оказано съдействие, но на по-късен етап. Сега концентрацията е върху тези, които са в конфликтните зони.

„Държавите от залива, включително и Израел, са с много по-висока степен на риск, но иначе с изготвени списъци. Включително и на хора, които са в курорти и екзотични дестинации“, каза още тя.

Тя увери, че ситуационният център работи в пълна координация с консулските служби и се изготвят списъци на хората, които трябва да бъдат евакуирани.

Тези списъци се изготвят от ситуационния център, като критериите са първо хуманитарния принцип – има хора диабетици, с асма, високо кръвно, майки с деца, семейства с деца, възрастни хора – те са приоритет.

Тя отрече депутати и хора с положение да са приоритет при изготвянето на списъците.

След като бъдат прибрани всички българи, ще бъде направен анализ дали са спазени инструкциите от МВнР.

„Аз не мога да следя. Все пак генералните консули на място имат последната дума и ако е имало привилегировано отношение към хора... Тук разчитаме на морала, който не винаги е на необходимото ниво, но си давам сметка, че е имало такива хора, вкарани в списъка. Този анализ ще добие публичност“, каза тя.

По темата за присъствието на съюзнически самолети у нас външният министър обясни, че сме дали възможност самолети по силата на НАТО да кацнат на българското летище за тренировъчна дейност.

„Това беше официална нота от Американското посолство, която предишното правителство на Росен Желязков, чийто военен министър сега е и в нашето правителство, са уважили и са дали възможност на тези самолети тренировъчни да бъдат на българското летище. Тези самолети са по линия на НАТО.“

Тя поясни, че тренировъчните самолети са тук с ясна функция, оказана в нотата. По повод ескалацията в региона и възможните последици за сигурността, външният министър заяви:

„Преди да дойда говорих с турския външен министър. Той каза, че е получил уверението, че са били грешни координати, но както той казва, грешка може един път да бъде направена, но много внимателно ще се следи и са предупредили иранската страна, че този случай не може да се повтори. На този не е активиран чл. 5 на НАТО, но ситуацията се променя, ние сме в постоянни консултации с американската страна, да не може да се промени мандата на самолетите на наша територия. Това е много важно. Те да останат само за тренировъчна дейност.“

България не е дала разрешение да се използват самолетите, които в момента са на нейна територия, за военни действия в Иран и въздушното пространство е предоставено само за тренировъчна дейност, подчерта Нейнски.

„Ако подобно искане постъпи от американска страна, това вече е коренно различна ситуация и това ще бъде внесено в Народното събрание, където да има дебат и да се вземе решение по новото искане какво да се предприеме. Но на този етап такова искане не е постъпило.“

Тя увери, че няма заплаха за страната ни.

„Непосредствена заплаха за територията на България и за сигурността на България на този етап няма. Но има косвена опасност, защото виждате, че Иран атакува страните от залива, включително такива, в които няма и американски самолети. Виждаме това, което се случи в Кипър, виждаме това, което можеше да се случи в Турция.“

По думите ѝ службите са мобилизирани на максимална степен.

От думите ѝ стана ясно, че на този етап няма никакъв миграционен натиск.

Министърът изнесе и актуални данни за евакуацията:

„Имаме от Абу Даби днес полет. Имаме от Дубай 320 души. От Абу Даби 28. Имаме от Ирак 20 души, са изведени изцяло. Утре очакваме „България еър“ – един полет до Дубай, един полет до Оман. В Бахрейн имаме през австрийските авиолинии извозваме хората. В Йордания сме помогнали на още 130 човека. В Иран имаме около 40 човека. Те отказват да се евакуират. Вероятно са смесени бракове. В Израел посланикът ни също се грижи за евакуацията.“

Вижте целия разговор с Надежда Нейнски във видеото