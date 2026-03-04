Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е свършено и го знаят

В петия ден от началото на американските удари срещу Иран ескалацията достигна дори до отдалечените наблизо 4000 км брегове на Шри Ланка. Американска подводница потопи с торпедо ирански военен кораб. Според Пентагона това е първото подобно потапяне на вражески плавателен съд от Втората световна война насам. На борда на иранския кораб е имало 180 души. Над 100 се смятат за изчезнали. А в Близкия изток - продължава взаимният обстрел между Иран, Съединените щати и Израел. Заявката на Вашингтон е, че ударите не само няма да спрат, а тепърва ще се засилват.

Кулата "Азади" в Техеран - едно от най-знаковите места иранската столица, а зад нея - огнено кълбо, лумнало след поредните масирани американски удари. Тези кадри, разпространени от Иранския червен полумесец, бързо се превърнаха в символ на войната, която пламна в Иран.

"Според Пентагона към Близкия изток пътуват още американски части, а до дни САЩ ще имат пълен контрол над иранското въздушно пространство. Войната ще продължи толкова време, колкото ние преценим" - казва министърът на отбраната Пийт Хегсет и допълва - "никога не сме твърдяли, че битката е равнопоставена - Иран са на колене, а ние ги смазваме".

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: "Имам едно ясно послание за операция "Епична ярост": Америка печели! Решително, опустошително и без капка милост. Комбинацията между нашите и израелските сили води до едно: абсолютно унищожение за ислямския режим в Иран. С тях е свършено и го знаят. А, ако не го знаят, скоро ще го научат. Иранските лидери ще поглеждат нагоре и ще виждат само и единствено американски и израелски изтребители. Това ще е така докато ние искаме да сме там, а Иран няма да може да направи нищо по въпроса."

Преди това, в продължение на часове, Хегсет, държавният секретар Марко Рубио и други високопоставени лица бяха изслушвани на закрито заседание в Конгреса. Големият въпрос - превишава ли Доналд Тръмп правомощията си с ударите срещу Ислямската република. Очаква се Камарата на представителите да гласува резолюция за ограничаване на правомощията на президента, която обаче да бъде блокирана от неговото вето.

Техеран все повече заприличва на призрачен град. Магазини и институции са затворени, а хората, които все още не са се евакуирали, не смеят да напускат домовете си.

От временно управляващия в Иран съвет обещаха мъст за съюзниците на САЩ и Израел.

Голамхосейн Мохсени Еджеи, ръководител на съдебната власт в Иран: "Тези, които съдействат на враговете ни по какъвто и да е начин, също ще бъдат считани за наши врагове. Ние сме във война, война, която те ни обявиха и която те започнаха."

И днес в Йерусалим, Тел Авив и други части на Израел сирените за въздушна тревога често известяваха за наближаващи ракети. Мерките за сигурност около израелските посолства по света са засилени, след закана на Техеран те да бъдат атакувани.

А на втория фронт - Израел продължава да нанася удари срещу Ливан заради заканата на проиранската шиитска групировка Хизбула да отмъсти за смъртта на аятолах Хаменей. Въздушна атака беше извършена и по време на пряко включване на кореспондентка на турската държавна телевизия TRT.

Сабах Ясин, кореспондент на TRT: "Атака, Ахмед, мощна атака. Както виждате, досегашните удари бяха само предупреждение. Усетихме ударната вълна и тук."

Втори ден е в ход и сухопътната операция на израелските сили. Тел Авив издаде предупреждение за евакуация на ливански граждани на север от река Литани. Жители на ливанската столица Бейрут продължават панически да напускат града.