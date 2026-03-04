Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер

Служебният премиер Андрей Гюров увери, че България разполага с достатъчно запаси от горива. Наред с това, част от доставките са от страни, които не са засегнати от конфликта в Близкия изток. Затова причина цените на горивата в страната да се повишават няма.

За да се отрази скокът на цените на световните пазари у нас, първо трябва да бъдат направени нови доставки на по-високи цени. Към момента това не е необходимо.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "България получава нефт и горива от дестинации, които в момента не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки към страната. Освен това в рафинерия Бургас има достатъчно количество нефт, закупени преди началото на конфликта, преди цените на световните пазари да започнат да се повишават.

За това, ако видим прибързано покачване на цените, трябва ясно да кажем, то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а най-вече от непазарно поведение.

Българските граждани няма да плащат цената на политически внушения, подчерта още Гюров и добави, че очаква решителни действия от всички институции.

Служебният министър на икономиката Ирина Щонова обясни, че Комисията за защита на потребителите започват проверки по бензиностанциите за неправомерно повишение на цените.

Ирина Щонова, служебен министър на икономиката и индустрията: "Законът за еврото ни дава възможност да налагаме санкции от 5000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение – до 200 000 лева. Комисията за защита на потребителите няма много правомощия в тази сфера, но ще работи и с всички останали отговорни институции, като например КЗК."

Тя коментира и проверките за по-високите сметки за ток.

Ирина Щонова, служебен министър на икономиката и индустрията: "Обобщената информация от КЗП все още я очаквам, но е притеснително това, което виждаме. От 8000 жалби само една да е уважена. Това просто не е логично.

Затова анализите продължават. Министърът очаква и активни действия от КЕВР.