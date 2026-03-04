МЕЧ подадоха документи за регистрация в ЦИК

МЕЧ също подадоха документи за регистрация в ЦИК, но без своя председател Радостин Василев, който все още е блокиран в Дубай заради конфликта в Близкия изток.
От партията са събрали над 15 000 подписа, но депозираха 6066. Основният им приоритет е борбата срещу олигархичния политически модел, провеждането на консервативна политика и отстояването на националните ценности.
Кирил Веселински, зам.-председател на МЕЧ: "Спокойни, уверени и със самочувствие, че МЕЧ ще бъде отново парламентарно представена партия. И не само това. МЕЧ ще бъде фактор в 52-рото Народно събрание и най-после, аз съм сигурен, че след изборите на 19 април, ще има антирокурпционно мнозинство срещу неабстрактната олигархия, а срещу модела на Борисов и Пеевски, който ограбва българския народ. МЕЧ ще бъде в това мнозинство и искрено вярвам, че останалите партии, нови, стари, които ще бъдат в 52-рото Народно събрание, това ще бъде основен мотив за съставяне на мнозинство срещу модела на ГЕРБ и ДПС."