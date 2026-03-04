МЕЧ подадоха документи за регистрация в ЦИК

МЕЧ също подадоха документи за регистрация в ЦИК, но без своя председател Радостин Василев, който все още е блокиран в Дубай заради конфликта в Близкия изток.

От партията са събрали над 15 000 подписа, но депозираха 6066. Основният им приоритет е борбата срещу олигархичния политически модел, провеждането на консервативна политика и отстояването на националните ценности.