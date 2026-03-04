БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС

Милена Кирова
Политика
военните действия близкия изток политически коментари парламента
Повечето партии в парламента с призив към президента Илияна Йотова за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Днес те коментираха: диалогът между институциите у нас, евакуацията на българи от района на Близкия изток и рисковете от бежанска вълна.

ГЕРБ-СДС критикуваха служебния кабинет, че неглижира Народното събрание, а премиерът действа еднолично. Затова настояват президента Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Деница Сачева - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Важно е, защото госпожа Йотова демонстрира желание затова да се работи в диалог между отделните институции и както виждаме този призив не се следва от нито един друг от участниците в този междуинституционален диалог в момента. Категорично не вярваме на служебното правителство, защото до този момент то демонстрира, че е служебно правителство за служебно ползване от ПП-ДБ и от господин Радев."

ПП-ДБ определиха действията на правителството като изключително адекватни.

Ивайло Мирчев - депутат от ПГ на ПП-ДБ: "Факт е, че вече има изстреляни балистични ракети към Турция и въпреки всички системи за сигурност на НАТО, които от над десетилетие съществуват, пазейки точно от нападение от Иран трябва да кажем, че България трябва да бъде подготвена. България не е плацдарм за атаки към Иран и няма и няма и планове да бъде такъв."

Костадин Костадинов иска правителството да възложи на "Възраждане" да преговаря с Иран.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Да водим разговори затова да не допусне каквато и да било атака срещу България, защото опасността е абсолютно реална, не е хипотетична. Това правителство доказа, че може да вкара България във война, но няма как да изкара България от тази война."

България има нужда от национално отговорни решения, изтъкнаха от "ДПС-Ново начало".

Искра Михайлова - депутат от ПГ на "ДПС-Ново начало": "Трябва да бъде свикан съвет. Правителството беше заченато от двама. Днес единият родител се отказа от него. Остана президента Йотова - и баща, и майка - тя носи отговорност за всяко действие на това правителство, включително и дали спазва Конституцията."

От Брюксел председателят на БСП Крум Зарков заяви пълна подкрепа към испанския премиер Педро Санчес. Според Зарков позицията на Испания срещу войната стъпва на ценностите, които са в основата на ЕС.

Борислв Гуцанов - депутат от ПГ на БСП: "Правителството е длъжник на държавата, защото на този етап по-скоро се държи като туроператорска компания. Много е важно нашите съграждани да бъдат прибрани. Но заедно с това нещо няма как да не се види: какви са резервите."

ИТН и МЕЧ също настояха за свикване на КСНС.

Станислав Балабанов - депутат от ПГ на ИТН: "Има такъв народ" като консервативна партия на първо място е загрижена за това, как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск, който може да бъде отпушен на база този конфликт."

Кирил Веселински - председател на ПГ на МЕЧ: "Когато има война и то в такъв мащаб срещу държава, която знаете, че има ядрен потенциал, има сериозни притеснения и енигма, така че там въпросът трябва да се разреши по най-бързия начин с дипломация."

Останалите формации не коментираха.

