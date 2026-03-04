ПП-ДБ се регистрираха за изборите на 19 април

ПП-ДБ се регистрираха за предстоящите извънредни избори на 19 април в Централната избирателна комисия. Те внесоха близо 8800 подписа.

Основните приоритети на коалицията ще бъдат борба срещу корупцията, върховенство на закона и ззадълбочаване на европейската интеграция на България.