ПП-ДБ се регистрираха за изборите на 19 април

У нас
ПП-ДБ се регистрираха за изборите на 19 април
ПП-ДБ се регистрираха за предстоящите извънредни избори на 19 април в Централната избирателна комисия. Те внесоха близо 8800 подписа.

Основните приоритети на коалицията ще бъдат борба срещу корупцията, върховенство на закона и ззадълбочаване на европейската интеграция на България.

Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната": "Кампанията е ясно заявена - за силна България в силна Европа."

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България": "Нашата коалиция се явява единна и силна, защото трябва да има политическа сила, която да заяви по два приоритета къде стои. И ние стоим най-ясно и еднозначно за това България да бъде свободна от корупция, да има върховенство на закона и също така България да бъде в центъра на Европа, особено в тази сложна международна ситуация."

