Запрянов: Изстрелването на ракета срещу Турция е опасна ескалация

Изстрелването на ракета срещу Турция е опасна ескалация. Това коментира министърът на отбраната Атанас Запрянов след заседание, на което беше направен нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток ще правят в Министерството на отбраната.

"Това нападение с нищо не е провокирано, подобно на нападението, което беше извършено срещу Кипър показва, че иранският режим не се съобразява с това кои участват и кои не участват във военната операция, особено изстрелването на ракета срещу страна-членка на НАТО е опасна ескалация", каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.