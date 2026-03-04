Пиян турист блъсна Малена Замфирова

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова е претърпяла тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлерув Млин, Чехия, съобщиха от Българска федерация ски за БТА.

16-годишната Замфирова е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. В следствие на удара тя е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците в Чехия са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката. Тази вечер се очаква Замфирова да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.

"Нека всички се молим за бързото възстановяване на нашето момиче", заявиха от БФСки.

Малена Замфирова направи дебюта си в Световната купа по сноуборд през миналата година в Банско. Само на 15 години тя записа първия си подиум, завършвайки на второ място в паралелния гигантски слалом в Криница, Полша на 2 март 2025 година. Също през март миналата година тя взе два сребърни и един златен медал на световното първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша.

През този сезон Замфирова стартира с трето място в старта от Световната купа в Милин, Китай, а през февруари тя записа и дебюта си на Олимпийски игри. В Ливиньо младата българка зае десето място в паралелния гигантски слалом при жените.

Последният старт, в който Малена участва, бе в Криница на 1 март. Там тя регистрира ново силно представяне, като завърши на трета позиция.