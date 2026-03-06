БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Запази
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Снимка: БТА
Слушай новината

Според европейския полицейски орган Европол конфликтът в Близкия изток ще има „незабавни последици“ за сигурността на Европейския съюз с "нараснала заплаха от тероризъм, сериозна и организирана престъпност, както и насилствен екстремизъм и кибератаки", предаде Ройтерс.

Говорителят на Европол Ян Оп Ген Оорт заяви, че очаква повече кибератаки срещу европейската инфраструктура и увеличаване на онлайн измамите, използващи все по-усъвършенстван изкуствен интелект и експлоатиращи потока от информация в интернет за конфликта.

Групи, свързани с Иран, биха могли да опитат "дестабилизиращи дейности" в рамките на ЕС, добави той, визирайки групировките, свързани с така наречената Ос на съпротивата - мрежа от антиамерикански и антиизраелски шиитски милиции в Близкия изток. Според него те "биха могли да включват терористични атаки, кампании за сплашване, финансиране на тероризъм и киберпрестъпност".

"Нивото на терористична заплаха и насилствен екстремизъм на територията на ЕС се счита за високо", каза той.

И допълни, че терористичната заплаха може да бъде засилена от отделни лица, действащи самостоятелно, или от малки групи, действащи по собствена инициатива.

"Бързото разпространение на поляризиращо съдържание в интернет може да ускори краткосрочните процеси на радикализация сред общностите в диаспората в ЕС", заяви той.

#кризата в Близкия изток #войната в Близкия изток #"Европол" #кибератаки #Иран #европол #терористични заплахи

Водещи новини

Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса на САЩ Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса на САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Дете "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско се...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ