Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки

Според европейския полицейски орган Европол конфликтът в Близкия изток ще има „незабавни последици“ за сигурността на Европейския съюз с "нараснала заплаха от тероризъм, сериозна и организирана престъпност, както и насилствен екстремизъм и кибератаки", предаде Ройтерс.

Говорителят на Европол Ян Оп Ген Оорт заяви, че очаква повече кибератаки срещу европейската инфраструктура и увеличаване на онлайн измамите, използващи все по-усъвършенстван изкуствен интелект и експлоатиращи потока от информация в интернет за конфликта.

Групи, свързани с Иран, биха могли да опитат "дестабилизиращи дейности" в рамките на ЕС, добави той, визирайки групировките, свързани с така наречената Ос на съпротивата - мрежа от антиамерикански и антиизраелски шиитски милиции в Близкия изток. Според него те "биха могли да включват терористични атаки, кампании за сплашване, финансиране на тероризъм и киберпрестъпност".

"Нивото на терористична заплаха и насилствен екстремизъм на територията на ЕС се счита за високо", каза той.

И допълни, че терористичната заплаха може да бъде засилена от отделни лица, действащи самостоятелно, или от малки групи, действащи по собствена инициатива.