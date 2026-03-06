Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран
Седми ден на войната в Близкия изток. Израелската армия продължа с ударите в Техеран и Бейрут, а на този фон Доналд Тръмп обяви, че са взети всички мерки, за да се спре скока в цената на горивата.
САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран. Това съобщи американският министър на отбраната Пит Хегсет. Според високопоставен израелски военен, войната навлиза в следващата си фаза.
Израел продължава да атакува както Техеран, така и столицата на Ливан - Бейрут. По-рано Тел Авив прикани жителите на града да се евакуират. Подобен призив отправи и Хизбула към израелците в граничните райони.
През изминалите часове в ОАЕ беше обявена въздушна тревога. Бяха прихванати 6 ирански ракети и над 130 дрона. По данни на иранска фондация, броят на жертвите от началото на ударите на САЩ и Израел срещу страната е над 1200. Информацията не е потвърдена от независим източник.
Цените на петрола и газа продължават да се повишават, но според президента Доналд Тръмп са взети всички необходими мерки.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Моята администрация обяви решителни действия за овладяване на цените на петрола, включително предлагане на застраховка срещу политически риск за танкери, които преминават през Персийския залив. Както знаете, доста опасна територия. Предстоят допълнителни действия за намаляване на натиска върху цената на петрола и изглежда, че тя са е стабилизирала до голяма степен. Беше много ниска."