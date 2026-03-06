Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут

Седми ден на войната в Близкия изток. Израелската армия продължа с ударите в Техеран и Бейрут, а на този фон Доналд Тръмп обяви, че са взети всички мерки, за да се спре скока в цената на горивата.

САЩ ще увеличат значително огневата мощ срещу Иран. Това съобщи американският министър на отбраната Пит Хегсет. Според високопоставен израелски военен, войната навлиза в следващата си фаза.

Израел продължава да атакува както Техеран, така и столицата на Ливан - Бейрут. По-рано Тел Авив прикани жителите на града да се евакуират. Подобен призив отправи и Хизбула към израелците в граничните райони.

През изминалите часове в ОАЕ беше обявена въздушна тревога. Бяха прихванати 6 ирански ракети и над 130 дрона. По данни на иранска фондация, броят на жертвите от началото на ударите на САЩ и Израел срещу страната е над 1200. Информацията не е потвърдена от независим източник.

Цените на петрола и газа продължават да се повишават, но според президента Доналд Тръмп са взети всички необходими мерки.