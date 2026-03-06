БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април

Снимка: БТА/Архив
МВР ще проведе днес национално съвещание относно предстоящите избори. На него областните директори ще получат конкретни указания за своята работа.

Полицейските директори по места ще имат задължение за комуникация с областните управители поне веднъж седмично за подготовката на предсрочния вот през април.

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

В края на февруари на среща, инициирана от премиера с новите областни управители стана ясно, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.

#избори на 19 април #избори 2026 #подготовка за изборите #национално съвещание #МВР

