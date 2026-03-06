Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април

МВР ще проведе днес национално съвещание относно предстоящите избори. На него областните директори ще получат конкретни указания за своята работа.

Полицейските директори по места ще имат задължение за комуникация с областните управители поне веднъж седмично за подготовката на предсрочния вот през април.

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

В края на февруари на среща, инициирана от премиера с новите областни управители стана ясно, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.