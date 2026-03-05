БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сигнал за тормоз над дете шокира Лясковец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сигнал за системен тормоз и насилие над дете от баща му шокира днес хората в град Лясковец. Бяха разпространени и снимки, на които се вижда как момчето е било връзвано за греда като наказание. По случая работят социалните и Държавната агенция за закрила на детето.

Георги Стоянов казва, че от години познава 13 – годишното момче и семейството му. Разказва, че преди няколко дни станал и пряк свидетел как бащата пребива детето.

Георги Стоянов, свидетел: „В нощта на 3- ти март ние прибрахме детето от Горна Оряховица, при което ме усъмни неговото поведение и го помолих да са качи в колата, да го закарам, за да съм сигурен, че е прибран. Във видимо нетрезво състояние се появи мъж, който се идентифицира като баща му, полетяха удари към детето – първи шамар, втори шамар, беше му нанесен удар в главата, беше му разбита и устата.“

Бяха разпространени и снимки, на които се вижда как детето е завързано за греда, направени преди време. Майката днес заяви пред екипа ни, че не знае синът е да е бил системно пребиван от баща си.

„Преди пет години беше тази снимка. БНТ: Търсиха ли ви социалните ? – Да, постоянно. Каквото е било, било е отдавна.“

Родителите на момчето са разделени, а сега то е настанено в дома на майка си и вуйчо си. Георги подава сигнал на Националния спешен телефон за деца и разказва това, на което е станал свидетел. Институциите се задействат и днес беше свикан Координационен механизъм, в който се включват представители на различни институции – органи по закрила, съобщиха за БНТ от Министерството на труда и социалната политика.

Георги Стоянов, свидетел:„Не трябва да позволяваме агресията да избива върху децата. Аз вярвам в институциите, че те ще направят всичко добро за детето.“

Тепърва ще бъде решено каква мярка за закрила би била най-подходяща за детето.

#Дръжавна агенция за закрила на детето #сигнал #Лясковец #баща #насилие #дете #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
3
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
4
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
5
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
6
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Регионални

Столичната община подписа два нови договора за сметопочистване в Зона 2 и Зона 6
Столичната община подписа два нови договора за сметопочистване в Зона 2 и Зона 6
Недоволство срещу връщането на поста на директора на ОД на МВР - Пловдив Недоволство срещу връщането на поста на директора на ОД на МВР - Пловдив
Чете се за: 01:55 мин.
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София Около 130 хиляди са нарушителите на нискоемисионната зона в центъра на София
Чете се за: 01:20 мин.
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ) Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени крайници на деца с картон от пица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
Със заупокойна молитва и поднасяне на венци беше почетена паметта на над 500 загинали медици (СНИМКИ) Със заупокойна молитва и поднасяне на венци беше почетена паметта на над 500 загинали медици (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Енергийният министър инспектира шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ