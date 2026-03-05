Сигнал за тормоз над дете шокира Лясковец

Сигнал за системен тормоз и насилие над дете от баща му шокира днес хората в град Лясковец. Бяха разпространени и снимки, на които се вижда как момчето е било връзвано за греда като наказание. По случая работят социалните и Държавната агенция за закрила на детето.

Георги Стоянов казва, че от години познава 13 – годишното момче и семейството му. Разказва, че преди няколко дни станал и пряк свидетел как бащата пребива детето.

Георги Стоянов, свидетел: „В нощта на 3- ти март ние прибрахме детето от Горна Оряховица, при което ме усъмни неговото поведение и го помолих да са качи в колата, да го закарам, за да съм сигурен, че е прибран. Във видимо нетрезво състояние се появи мъж, който се идентифицира като баща му, полетяха удари към детето – първи шамар, втори шамар, беше му нанесен удар в главата, беше му разбита и устата.“

Бяха разпространени и снимки, на които се вижда как детето е завързано за греда, направени преди време. Майката днес заяви пред екипа ни, че не знае синът е да е бил системно пребиван от баща си.

„Преди пет години беше тази снимка. БНТ: Търсиха ли ви социалните ? – Да, постоянно. Каквото е било, било е отдавна.“

Родителите на момчето са разделени, а сега то е настанено в дома на майка си и вуйчо си. Георги подава сигнал на Националния спешен телефон за деца и разказва това, на което е станал свидетел. Институциите се задействат и днес беше свикан Координационен механизъм, в който се включват представители на различни институции – органи по закрила, съобщиха за БНТ от Министерството на труда и социалната политика.

Георги Стоянов, свидетел:„Не трябва да позволяваме агресията да избива върху децата. Аз вярвам в институциите, че те ще направят всичко добро за детето.“

Тепърва ще бъде решено каква мярка за закрила би била най-подходяща за детето.