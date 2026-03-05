БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

След шест дни война в Близкия Изток: Иран обяви, че няма причина за преговори със САЩ

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати разполагат с неограничени запаси от оръжия за операцията в Иран

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати разполагат с неограничени запаси от оръжия за операцията в Иран. Американският лидер ги нарече „безкрайни“. Шансът за постигане на споразумение по ядрената програма на Техеран беше пропуснат поради действията на САЩ, в знак на мълчаливо съгласие с Израел, заяви иранският външен министър Абас Арагчи. Израел твърди, че е унищожил над 60% от иранските установки за балистични ракети. Азербайджан е поредната държава, засегната от ескалацията в Близкия изток.

Официален Баку заяви, че ще предприеме всички необходими мерки по дипломатически канали, след като съобщи, че четири ирански дрона са прелетели границата му и са ранили четирима души в ексклава Нахичиван,.

Илхам Алиев, президент на Азербайджан: "Да ударят Нахичиван по грозен, страхлив и безсрамен начин? Затова всички необходими мерки ще бъдат взети по дипломатически канали. Нашите въоръжени сили, Министерството на отбраната, Държавната гранична служба и всички останали специални части са приведени в първа степен на мобилизация и трябва да бъдат готови за провеждане на всякаква операция.“

Иран отрече и прехвърли отговорността на Израел.Техеран също така отрече атака срещу американското посолство в столицата на Саудитска Арабия.

Алиреза Енаяти, ирански посланик в Рияд: „Никакъв дрон не е изстрелван от Иран към посолството на САЩ в Рияд.“

Иран атакува щаба на американските военни близо до летището в Абу Даби. Противовъздушната отбрана е отразила ракетната атака. Експлозии отекнаха в Катар и Бахрейн, където беше поразена петролна рафинерия. ОАЕ съобщиха, че една ракета и шест дрона са паднали на тяхна територия.

Хиляди американски войници ще бъдат убити и пленени, ако започне американска сухопътна операция в Иран, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: „Не искаме прекратяване на огъня и не виждаме причина да преговаряме със Съединените щати“.

На втория фронт - Израел предупреди жителите да напуснат южните предградия на Бейрут, включително контролираните от Хизбула райони. Това предизвика масово напускане на част от столицата, която според крайнодесен израелски министър скоро ще заприлича на части от Газа.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Продължаваме да нанасяме удари по целите на терористичния режим в Иран, както и срещу терористичните елементи в Ливан. Постиженията са значителни, но все още предстои много работа".

Доналд Тръмп изрази разочоравение от британския премиер. Причината е нежеланието на Лондон да предостави бази за американски удари срещу Иран.

Киър Стармър, министър-председател на Великобритания: „ Изпращаме 4 допълнителни изтребителя Тайфун, които да се присъединят към нашата ескадрила в Катар, хеликоптери "Уайлдкат" с възможности за борба с дронове пристигат в Кипър утре.“

Техеран предупреди ЕС, че страните членки "ще си платят", ако продължават да мълчат за американско-израелската офанзива.

Франция даде разрешение на американски самолети да използват френски бази в Близкия изток. Ще бъдат допускани обаче само самолети, които не участват в операциите срещу Иран.

В Средиземно море вече беше изпратен френският самолетоносач "Шарл де Гол", а Испания обяви, че насочва фрегата, чиято задача ще е да ескортира самолетоносача и корабите на гръцките военноморски сили.

НАТО следи внимателно събитията в Близкия изток, заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте и подчерта, че Пактът не е въвлечен в конфликта. По думите му, задействането на член 5 в момента не е на масата.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Никой не говори за член 5-ти. Най-важното е, че нашите противници вчера се увериха колко силен и бдителен алианс е НАТО и че от събота той е станал дори още по-бдителен“.

