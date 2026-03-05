Увеличение с 28 % на ипотечните кредити през миналата година отчита БНБ

Скок в жилищното кредитиране отчита БНБ. Заемите за нов дом надхвърлят 28% през миналата година. Въпреки това рекордът от 2024 г. не е подобрен. Тогава жилищните кредити нараснаха до 29 на сто. Какво обаче стои зад тези числа и как се отразяват на пазара на недвижимите имоти.

Ръстът в жилищното кредитиране е нетипично голям според Тихомир Тошев, който гостува в "Лични финанси" със Светозар Костадинов.

Скокът е повлиян изключително много от добрите условия за получаване на заем, поясняват експертите.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "Това е изключително голям ръст и бих казал, че основният фактор е обявеното влизане в еврозоната и това, че много хора решиха че трябва задължително да си купят имот преди да сме влезли в еврозоната." Янко Ценов, кредитен консултант: "Няма промяна в рисковите параметри на банките - по някакъв начин да се усложни процеса да не могат да стигат до финансиране. което е един от фундаментите на активността на пазара. Имаме доста добро банково кредитиране, доходите на хората ръстът. Безработицата е много ниска инфлацията се запазва в умерени граници - пазарът е нормално при тези обстоятелства да върви нагоре. Някои казват дори обръщане на пазара по отношение на търсене и предлагане. Това е позитивен сигнал като едно леко забавяне на целия този процес би помогнало да взимат доста по информирано решение и да сведат грешките до минимум."

Очакванията за предстоящата година са за умерен растеж.

Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи: "Нашите прогнози от м.г. се сбъднаха ръста за м.г. е 14% на цените на имотите. Тази година също предвиждаме ръст в рамките на 10%." Янко Ценов, кредитен консултант: "Очакванията на банките са за ръст от 8-10% за тази година."

Успокояване на пазара, но с тенденция жилищата да стават финансово недостъпни, предупреждават експерти.

Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи: "За миналата година ръстът на цените в София е 12% на заплатите и 14% на жилищата. т.е. ние с 2% са станали по-недостъпни жилищата."



Тихомир Тошев, кредитен консултант: "Тази година няма да има тази активност и леко истерична активност заради приемането на еврото. Еврото е тук с всички плюсове и минуси. Хората се връщат към пазара на имоти."

Високата ликвидност на банковата система у нас и освобождаването на банковите резерви след членството в еврозоната са предпоставка лихвите да останат в диапазона 2.2 - 2.8%.

Цялото интервю с Тихомир Тошев можете да гледате в понеделник след 9 ч.






