Кристалина Георгиева: Световната икономика е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Георгиева предупреди, че се очакват нови сътресения

Снимка: БТА/Архив
Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви, че световната икономика отново е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток. Георгиева предупреди, че ни очакват нови сътресения. Според нея трябва да се стремим да бъдем готови за тях.

Кристалина Георгиева говори на конференция на МВФ в Банкок, посветена на икономическото бъдеще на Азия.

Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ: „Сега е време на повтарящи се сътресения и по-голяма несигурност. Глобалната устойчивост е подложена на изпитание за пореден път от новия конфликт в Близкия изток."

Ръководителят на МВФ посочи потенциалните последици от войната върху световната икономика.

Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ: „Този конфликт, ако се окаже по-продължителен, има очевиден потенциал да повлияе на световните цени на енергията, пазарните настроения, растежа и инфлацията и би поставил нови изисквания върху политиците навсякъде."

Намираме се в свят на по-чести, по-неочаквани сътресения, предупреди българският икономист и добави - от доста време предупреждаваме членовете си, че несигурността вече е новата нормалност. Георгиева даде съвет за справяне с проблема.

Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ: „В този нов свят, както политиците, така и участниците от частния сектор трябва да имат не само стабилни стратегии и финансова сила, но и, което е важно, гъвкавост. Нови сътресения с различни форми и размери ще продължат да се появяват. През повечето време не можем да предвидим какви точно ще бъдат те, но през цялото време можем да се стремим да бъдем готови за тях."

МВФ следи отблизо конфликта в Близкия изток и ще включи своите констатации в доклада със световни икономически прогнози, който ще бъде публикуван през април.

#Кристалина Георгиева, #война #световна икономика #Близък изток #МВФ #новини в Метрото

