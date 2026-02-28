БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Пазарът на имоти: Рекордни цени на гаражите и паркоместата в Пловдив

от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Според брокери цените не само няма да намаляват, а дори плавно ще растат

Цените на гаражите и паркоместата в Пловдив достигнаха до рекордни стойности като има сделки дори и за 60 000 евро. До сериозното поскъпване се стига заради липсата на места за паркиране и увеличението на населението на града.

Да прибереш автомобила си на сухо или да намериш място, където да престои през нощта в Пловдив е трудна, а за някои, невъзможна задача. Да откриете свободно паркомясто в Пловдив през деня се счита за чудо. Цените на гаражите в града в евро са се изравнили, а някои дори са по-високи от стойността на среден клас автомобил.

Трифон Трифонов, брокер на имоти: "Като крайни цени мога да кажа, че варират между 30 000 - 35 000 - 40 000и, вече има изключения 50 000 - 60 000, но те са изключения.

- БНТ: За гаражи ли говорим?

- Да, за гаражи в централните части на Пловдив."

Антон Марчев: "Аз имам гараж, купих си преди 4 години, и ми поискаха 16 000 евро.

- БНТ: А сега колко са - 35 000 - 40 000?

- Майко мила, това е абсурдно, за тая сума едва ли бих си купил."

В Община Пловдив през миналата година са регистрирани 36 000 автомобила, което е с 10% повече от предходната 2024 г. Пакроместата не достигат, а общината разширява постоянно платените зони за паркиране.

Таня Бекриева: "Това е в момента належащата нужда на всеки. Поради простата причина, че няма семейство с една кола, поне две задължително, а третата е под съмнение, в зависимост дали децата живеят с родителите си. И на хората им се налага."

Причините за поскъпването на гаражи и паркоместа са както нарасналото търсене на имоти в града, така и интересът на инвеститори, които очакват печалби при препродажбата им още след година. Също така могат да осигурят и висока доходност при отдаване под наем. Според брокери цените не само няма да намаляват, а дори плавно ще растат.

