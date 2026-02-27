БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
музикалният трамвай завръща софия
Слушай новината

Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за преместването на трамвайната линия от по бул. „Ген. М.Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“. От „Московска“ 33 допълват, че идейният проект предвижда преместване на трамвайното трасе върху новоизградена стоманобетонова конструкция и вече е преминал задължителен контрол от Агенцията за обществени поръчки.

Прогнозната стойност на поръчката е 6 210 000 лв. без ДДС.

Избраният изпълнител ще трябва да подготви работен проект на базата на идеен и да изпълни строителството. Техническото решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждане на стоманобетонна рампа над южното направление на трамвайното трасе и остава най-оптималният вариант за изместване на трасето и удовлетворяване на живущите, заяви заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

Трамваите няма да бъдат спирани, освен за кратки периоди, когато се налага. Не се разглежда вариант за премахване на трасето.

"Ще работим с точен обхват, реалистичен бюджет, строг контрол по сроковете и публичност на всяка стъпка. Не обещаваме чудеса. Обещаваме да решим един десетилетен проблем докрай", написа столичният кмет Васил Терзиев във Фейсбук.

Той припомня, че преди 15 години трамваят на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е бил преместен като временна мярка, а към днешна дата в пиков час близо 40 мотриси минават на метри от прозорците на хората.

През септември 2025 г. Върховният касационен съд осъди общината да премести релсите окончателно. На Общината беше даден срок от само една година да изпълни избран проект.

#стоманобетонна конструкция #бул. Скобелев #преместване #Столична община #трамвайно трасе #обществена поръчка

Последвайте ни

ТОП 24

Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
1
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър
3
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000 евро
5
Задържаха четирима ало измамници, ощетили седем души с около 60 000...
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
6
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Още от: Регионални

На 3 март Паметникът на свободата на Шипка ще е с вход свободен
На 3 март Паметникът на свободата на Шипка ще е с вход свободен
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Чете се за: 02:27 мин.
"Голямото пътуване": Строг контрол на пътя в Югозападна България заради очаквания натоварен трафик по празниците "Голямото пътуване": Строг контрол на пътя в Югозападна България заради очаквания натоварен трафик по празниците
Чете се за: 01:40 мин.
Камион с гуми пламна на пътя София – Бургас край Гурково (СНИМКИ) Камион с гуми пламна на пътя София – Бургас край Гурково (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
Близо една трета от подписите за референдум срещу завода за барут в Иганово са некоректни Близо една трета от подписите за референдум срещу завода за барут в Иганово са некоректни
Чете се за: 02:02 мин.
След платени 600 000 евро: Какво е бъдещето на Паметника на съветската армия След платени 600 000 евро: Какво е бъдещето на Паметника на съветската армия
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска на високите сметки за ток
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване натиска...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип За 20-и път: Отложиха делото за смъртта на 14-годишния Филип
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по веригата остават КНСБ: Цените се „стабилизират“, но надценките по веригата остават
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма продължават...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Взаимни обвинения в парламента за това кой е виновен за високата...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Неработещ хотел в Русе със 7 хиляди лева сметка за ток
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Ще имаме наистина страхотен хит, който ще ни представи на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ