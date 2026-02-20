МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината

Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите в "Петрохан" и "Околчица".

На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия. В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината, съобщиха от пресцентъра на МВР.