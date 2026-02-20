БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Запази
МВР
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Още в първото си изявление след встъпването в длъжност министърът на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите в "Петрохан" и "Околчица".

На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия. В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината, съобщиха от пресцентъра на МВР.

#случаят Петрохан #случаят "Петрохан" #случая "Петрохан" #искани оставки #МВР

Водещи новини

Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Тръмп заплашва с нови механизми за налагане на мита
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието Вицепремиерът Андрей Янкулов: Върховен съд, който не признава главния прокурор, е сериозен проблем за правосъдието
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест Милена Милотинова: Очакванията на обществото и на служителите в БНТ имат еднаква тежест
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Чете се за: 03:25 мин.
Криминално
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ