Очакват се окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
държавата готви мерки справяне нарастващите цени горивата
Очаква се да станат ясни окончателните разчети по мерките, предложени от служебното правителство в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата.

Предвиждат се директни финансови помощи за домакинствата, но те трябва да отговарят на определени подоходни критерии. Мярката може да влезе в сила още в рамките на месец март, ако ръста в цената на горивата продължи. Относно облекчението за бизнеса власта възнамерява да отложи поскъпването на ТОЛ-таксите от 1-ви април. НАП засилва контрола върху търговските надценки на бензиностанциите, за да се избегне спекула при цените на горивата.

#разчети #високи цени на горивата #служебен кабинет #мерки #новини в Метрото

Още от: Финанси

Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет
Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 01:10 мин.
"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсации при високите цени на горивата "ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсации при високите цени на горивата
Чете се за: 01:10 мин.
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Чете се за: 00:35 мин.
До 50 евро за Великден: Правителството обсъжда добавки за пенсионерите До 50 евро за Великден: Правителството обсъжда добавки за пенсионерите
Чете се за: 00:35 мин.
Кога и как да рефинансираме кредит? Кога и как да рефинансираме кредит?
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на цените на горивата?
Ще поскъпнат ли хлябът, месото и основните храни заради скока на...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата 30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България Двойка гръцки изтребители вече патрулира във въздушното пространство на България
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Опасността от миниране на Ормузкия проток - задава ли се нова...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
БНТ с отличие в годишните награди "Икономика на светло"...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
