Тръгват ли нагоре цените на шофьорските курсове?

ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Скок в цените се очаква и за шофьорските курсове. Причината - поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток. С колко повече ще трябва да плащат бъдещите шофьори?

Близо 660 евро дава Димитър за шофьорски курс в Русе.

Димитър Минчев - курсист в Русе: "Цената е добра, не е много висока, но предполагам, че ще се увеличи заради войната."

Бизнесът коментира, че вероятно се очаква и допълнително увеличение на цената на шофьорските курсове заради поскъпването на горивата.

Румен Христов - собственик на фирма за шофьорски курсове, Русе: "Към момента варира между 900 и 1200 евро, вероятно заради горивото може да се увеличи."

В момента у нас средните цени на шофьорските курсове са между 800 и 1000 евро, а на места достигат дори и до 1200 евро. Очаква се таксите още да поскъпнат.

Красимир Георгиев - председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: "Трябва да се види първо каква е разликата в сметките от тока, водата, с колко са се увеличили заплатите на персонала, плащанията към държавата, с какъв процент са се увеличили горивата, сервизните услуги. На първо време бихме опитали поне с едно увеличение между 150-250 евро."

Инструктори споделят, че запазват цената от миналата година, но и не изключват увеличение на по-късен етап.

Георги Бързаков - автоинструктор, Благоевград: "Аз си запазих цената от миналата година с леко повишение, но напълно спрямо условията, в които живеем и стандарта, зависимо от това как варират горивата може да има леко покачване."

Новите цени няма да засегнат курсистите, които вече се обучават.

Красимир Георгиев - председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: "Ще поемем ангажимента да довършим курса през промяна в цената, но тези които сега се записват и ще започват курса за тях ще има актуализирана цена, за да се поемат разликите в цената на разходите."

Експертите обясниха, че увеличението на цената не е повлияна от промените в правилата на шофьорските курсове.

Вижте повече във видеото

