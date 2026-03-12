30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините ще получат 5% увеличение на заплатите

5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт във всички общини, осигури служебният кабинет. Парите бяха договорени на среща между синдикатите и служебните министри на финасите Георги Клисурски и на транспорта Корман Исмаилов. Разговори за увеличение на доходите предстоят с редовното правителство след изборите, при подготовката на бюджета за настоящата година, заяви лидера на КНСБ Пламен Димитров.

Малко над 31 милиона евро отпуска правителството за увеличение на заплатите в дружества, които получават бюджетна субсидия заради социалното значение на услугите, които предлагат. Парите са в рамките на действащия закон за удължителния бюджет, но не са били предвидени до момента.

Снимки: БТА

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Знаете, че в сега действащия удължителен закон 5% увеличение на заплатите беше предвидено само за бюджетните организации, но не и за тези, които получават субсидия. Днес, с тези два акта, ние ще изравним третирането, така че и организациите на субсидия да получат 5% за увеличение на заплатите."

Така още в следващите дни допълнителни средства за увеличение на заплатите за цялата година ще получат БДЖ - пътнически превози, НКЖИ, Български пощи и дружествата за градски транспорт във всички общини в страната.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Когато се стигне до приемането на редовен бюджет, вече предстоят разговори за това какъв да е цялостният размер на субсидията, колко да са увеличенията във всички сектори в държавата."

Служебният транспортен министър коментира, че увеличението на заплатите в тези сектори е особено важно, не само заради доходите на над 30 000 заети, но и заради качеството на услугата.

Корман Исмаилов - служебен министър на транспорта и съобщенията: "Знаете, пощите наскоро имаше напрежение и то с основателни искания. От там това рефлектира и върху качеството на услугата. Там ще поработим в бъдеще сериозно да подготвим реформи, които да оздравят и всички заинтересовани страни да са доволни."

Лидерът на КНСБ благодари за бързата реакция и допълни, че разговорът за ръста на доходите предстои с редовното правителство.

Пламен Димитров - президент на КНСБ: "Хората чакат поне 15% увеличение и тези първите 5 са една първа стъпчица. Така че останалите ще ги търсим следващите няколко месеца от редовния бюджет. Да не се обърка някой, че сме приключили тая тема."

От синдикатите допълниха, че увеличението на доходите до момента компенсира само инфлацията от миналата година.