БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният кабинет с мерки за най-уязвимите и част от...
Чете се за: 03:15 мин.
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините ще получат 5% увеличение на заплатите

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази

Разговори за ръст на възнагражденията предстоят и с редовното правителство, казаха от КНСБ

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт във всички общини, осигури служебният кабинет. Парите бяха договорени на среща между синдикатите и служебните министри на финасите Георги Клисурски и на транспорта Корман Исмаилов. Разговори за увеличение на доходите предстоят с редовното правителство след изборите, при подготовката на бюджета за настоящата година, заяви лидера на КНСБ Пламен Димитров.

Малко над 31 милиона евро отпуска правителството за увеличение на заплатите в дружества, които получават бюджетна субсидия заради социалното значение на услугите, които предлагат. Парите са в рамките на действащия закон за удължителния бюджет, но не са били предвидени до момента.

Снимки: БТА

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Знаете, че в сега действащия удължителен закон 5% увеличение на заплатите беше предвидено само за бюджетните организации, но не и за тези, които получават субсидия. Днес, с тези два акта, ние ще изравним третирането, така че и организациите на субсидия да получат 5% за увеличение на заплатите."

Така още в следващите дни допълнителни средства за увеличение на заплатите за цялата година ще получат БДЖ - пътнически превози, НКЖИ, Български пощи и дружествата за градски транспорт във всички общини в страната.

Георги Клисурски - служебен министър на финансите: "Когато се стигне до приемането на редовен бюджет, вече предстоят разговори за това какъв да е цялостният размер на субсидията, колко да са увеличенията във всички сектори в държавата."

Служебният транспортен министър коментира, че увеличението на заплатите в тези сектори е особено важно, не само заради доходите на над 30 000 заети, но и заради качеството на услугата.

Корман Исмаилов - служебен министър на транспорта и съобщенията: "Знаете, пощите наскоро имаше напрежение и то с основателни искания. От там това рефлектира и върху качеството на услугата. Там ще поработим в бъдеще сериозно да подготвим реформи, които да оздравят и всички заинтересовани страни да са доволни."

Лидерът на КНСБ благодари за бързата реакция и допълни, че разговорът за ръста на доходите предстои с редовното правителство.

Пламен Димитров - президент на КНСБ: "Хората чакат поне 15% увеличение и тези първите 5 са една първа стъпчица. Така че останалите ще ги търсим следващите няколко месеца от редовния бюджет. Да не се обърка някой, че сме приключили тая тема."

От синдикатите допълниха, че увеличението на доходите до момента компенсира само инфлацията от миналата година.

#служебен министър на транспорта и съобщенията #Пламен Димитров КНСБ #Георги Клисурски #увеличение на заплатите #служебен министър на финансите #Корман Исмаилов

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
2
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
3
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
4
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
5
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп
6
САЩ още не са приключили с Иран, заяви Тръмп

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Политика

Изслушаха кандидата за подуправител на БНБ Карина Караиванова
Изслушаха кандидата за подуправител на БНБ Карина Караиванова
Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
Чете се за: 06:30 мин.
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата 30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
Чете се за: 03:42 мин.
Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет Бюджетна комисия прие на първо четене Закона за удължителния бюджет
Чете се за: 02:35 мин.
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан" "Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв. на групата от "Петрохан"
Чете се за: 02:50 мин.
Провали се заседанието на външна комисия за Съвета за мир Провали се заседанието на външна комисия за Съвета за мир
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите цени на горивата
30 млн. евро ще струват на държавата компенсациите заради високите...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток Тръмп: Искам злата империя Иран да бъде спряна да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
Чете се за: 06:30 мин.
Политика
Малена Замфирова претърпя втора операция Малена Замфирова претърпя втора операция
Чете се за: 01:47 мин.
Сноуборд
30 000 служители в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Пак бих ги дал": Терзиев призна, че е дарил 251 000 лв....
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Петролът пак достигна около 100 долара за барел - Иран атакува...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ