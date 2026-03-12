Изслушаха кандидата за подуправител на БНБ Карина Караиванова

Номинираната от гуверньора на БНБ Димитър Радев за подуправител на банката Карина Караиванова беше изслушана в бюджетната комисия на парламента. Основната тема - ще успее ли тя да бъде независима, предвид факта, че два пъти е била зам.-министър на финансите в правителства на ГЕРБ, а освен това е учила със служебния премиер Андрей Гюров.

Димитър Радев, управител на БНБ: "Предложението се прави в момент, в който БНБ влиза в нов етап от своето институционално развитие, свързан с присъединяването на България към еврозоната. В този контекст Управление "Емисионно" ще има съществена роля в прилагане на решенията по паричната политика на евросистемата."