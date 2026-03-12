Трайчо Трайков за мерките срещу високите цени на горивата и стоките: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да

Освен даването на пари от правителството, мисля, че сме длъжни много силно да наблюдаваме какво става по веригата. Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да. Това заяви в предаването "Още от деня" служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод мерките на държавата заради високите цени на горивата, свързани с войната в Близкия изток.

"Действията, които всяко едно правителство може да предприеме, освен ако няма много дълбоки джобове и пари за харчене, в ситуация на променящи се, шоково вдигащи се цени на международни борсови стоки, е да предприеме мерки, които да облекчат това рязко поскъпване. Затова има работна група, която премиерът Гюров създаде. В нея участват министри и представители на други институции, където се разглежда в рамките на наличния финансов ресурс какво може да се направи по тази тема. Не мога да ви кажа конкретни мерки, защото такива не са взети. Но е обсъден досегашният опит на различни европейски страни, има такива, които оставят пазара да си намери балансите, има и такива, които вече направиха нещо."

Трайков даде примери с Хърватия, Унгария, Гърция, където вече има предприети мерки във връзка с покачващите се цени на горивата.

"Всичко това струва пари, нали е ясно. Ако слагате таван, разликата от пазарната цена и тази, която е тавана, трябва да се покрива от държавата. Дали е добра идея, ако беше толкова лесен отговорът, нямаше да са толкова горещи дискусиите. Ако сложите таван, без да осигурите икономическа жизнеспособност на всички по веригата, тогава просто ще изчезнат продуктите, нали, помним го това от комунизма. така че ние разполагаме с някакъв ресурс, който е във Фонда за сигурност на енергийната система. И е акумулиран предишният път, когато имаше разлика между цената на руския нефт, с който работеше "Лукойл" и международната цена. Оттам е акумулиран известен ресурс, който ще стигне за някакви мерки и сега мислим как по най-ефективния начин да ги приложим. Освен даването на пари от правителството, мисля, че сме длъжни много силно да наблюдаваме какво става по веригата. Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да. Аз имах възможност това да го кажа и на компаниите от сектора. Те са притеснени да не се вземат такива решения, които са в паника, не са обмислени, не са съгласувани. Аз също не искам да постъпваме по такъв начин."

Енергийният министър подчерта, че се вземат мерки срещу спекула на цените.

"Това, което аз говорих с компаниите, понеже практиката показва, виждаме го и сега от информация от колеги от други европейски страни, че в такива резки движения, когато за един ден ти скочи 30% суровината, ти си казваш - "Сега колкото и да вдигна, няма да се забележи в калабалъка" - това не трябва да се позволява. Същият беше и призивът ми към особения управител на рафинерията г-н Спецов. Едно е да се възползваш от конюнктурата и да надуеш печалбата, друго е да я държиш на жизнеспособния минимум."

Винаги има опит в мътна вода да се лови риба и затова правителството се намеси решително и веднага, подчерта служебният министър на енергетиката.

"В разговори и с търговците, и с производители, и със складовете, и с всеки, който има отношение по темата. Истината е, че дори в страните, които е фиксиран таван, например в Хърватия, таванът е доста високо."

Относно действията на независимите регулатори, Трайков коментира:

"На първо място с КЗК е говорено, те разполагат с добра експертиза, но са много мудни. Правят едни протяжни секторни анализи, които обикновено си ги четеш, както гледаш в огледалото за обратно виждане. Нашият призив към тях е да се намесят в случая много решително. Освен това може да се координира информацията между КЗК и НАП и "Митниците". Защо? Защото "Митниците знаят на какви цени влиза суровината за преработка, а пък НАП знае какви са цените и маржовете по пътя до помпата. Когато всички тези институции работят заедно , ефектът ще бъде забележим, дори и без хвърляне на пари.

Попитан вариант ли е да се отменят санкциите срещу Русия в тази ситуация като източник на поевтини горива, Трайков отговори:

"Не мисля, че някой сериозно би могъл да говори за това сега. Пазарът си живееше чудесно е без отмяна на санкциите. Става дума за изваждане на 20 процента от производството, заради критична преграда в логистика. Факт е, че тези горива от Персийския залив не идваха в Европа, те са основно за Азия, сега най-много страда Азия, но по подразбиране това става глобално. Затова имаме малко въздух за дишане, но ако не действаме решително и бързо, пазарът ще се намести някъде по-високо."

Вижте целия разговор във видеото