ЦИК: Подадени са близо 16 000 заявления за гласуване от избиратели извън страната

Към 12.00 ч. днес са подадени близо 16 000 заявления за гласуване от избиратели извън страната, каза зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева по време на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите през април. Тя припомни, че заявлението за избиратели извън страната може да се подаде през интернет страницата на ЦИК, а срокът изтича на 24 март.

По информация от Министерството на външните работи в заявлението на страницата на ЦИК е посочено, че е нецелесъобразно разкриването на секционни комисии в Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Ливан, каза Матева. Тя допълни, че там има възможност да се подават заявления, но решението дали ще бъдат разкрити секции ще бъде взето по-късно, когато се определя броят на секциите и местата, в които ще бъдат открити.

Днес получихме писмо от МВнР от посолството в Бразилия, тъй като тя е параметризирана за подаване на заявления, по препоръка на Външното министерство, каза говорителят на ЦИК. Матева допълни, че има искане от посолството да бъде включена тази възможност да се подават заявления и за посолството в Бразилия. Предстои ЦИК да вземе решение, каза Матева.