Първи реакции след отказа на Иран да участва на Мондиал 2026

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
От ФИФА продължават да нямат становище по казуса, като Иран все още фигурира като участник на световното първенство

първи реакции отказа иран участва мондиал 2026
Първите реакции в САЩ не закъсняха след решението на Иран да не участва на световното първенство по футбол. Жителите на щата Аризона, където по план тренират азиатците, са със смесени чувства относно отказа на „персите“ да пътуват за Мондиала.

Иранците трябваше да използват базата в Туксон по време на пребиваването си в САЩ, но още вчера спортният министър изрази намерение страната да не участва на Мондиала. Думите му предизвикаха полюсни реакции между жителите на щата Аризона и докато някои проявиха разбиране към подобни действия, призовавайки за мир, други не скриха задоволството си.

От ФИФА продължават да нямат становище по казуса, като Иран все още фигурира като участник на световното първенство, което трябва да се проведе в САЩ, Канада и Мексико през това лято. Ако от централата потвърдят оттеглянето на „персите“, се очаква тяхното място да бъде заето от някой между отборите на Ирак или Обединените арабски емирства.

Повече можете да гледате във видеото!

Спортният министър на Иран: Няма да участваме на световното първенство
Спортният министър на Иран: Няма да участваме на световното първенство
Ахмад Донямали заяви, че "няма шанс" отборът да играе на турнира.
Чете се за: 01:35 мин.
