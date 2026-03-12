БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до 10-годишна възраст

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Парламентът прие по-строги наказания за педофилия и разпространение на порнографски материали

На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до 10-годишна възраст
Слушай новината

Депутатите приеха на първо четене по-строги наказания за сексуално посегателство над деца и разпространение на порнографски материали. Промените в Наказателния кодекс предвиждат затвор до 15 години за посегателство на дете до 10-годишна възраст.

Предвиждат се и по-строги наказания за всеки, който разпространява порнографско съдържание - лишаване от свобода от 1 до 5 години, вместо досегашната санкция до една година. Увеличава се и глобата за това - от 1000 до 10 000 лева.

Промените предвиждат и по-високи санкции при изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места - лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 5000 до 30 000 лева. Ако деянието застрашава живота и здравето на другия - затвор от 2 до 8 години и парична глоба от 10 000 до 40 000 лева.

Депутатите отхвърлиха предложението на ПП-ДБ, които предлагаха потвърждаване на неистина или затаяване на истина пред нотариус да стане престъпление и да се наказва като лъжесвидетелстване - с до 5 години затвор.

#на първо четене #Наказателен кодекс

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
1
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
2
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
3
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
4
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
5
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан
6
МВнР отново призова българските граждани да напуснат Ливан

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
3
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Политика

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсации при високите цени на горивата "ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсации при високите цени на горивата
Чете се за: 01:10 мин.
Димитър Манолов: Временният кабинет има твърде кратък хоризонт за сериозни мерки Димитър Манолов: Временният кабинет има твърде кратък хоризонт за сериозни мерки
Чете се за: 02:37 мин.
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита Министрите на отбраната на България и Гърция ще обсъждат сигурността и противоракетната защита
Чете се за: 00:37 мин.
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният общински съвет
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт в общините
МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ, НКЖИ и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро Средният осигурителен доход за януари е 1006,70 евро
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера Задържаха рецидивист в Новозагорско: Шофирал пиян, без книжка и с чужди номера
Чете се за: 01:10 мин.
Регионални
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ