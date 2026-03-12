На първо четене: Затвор до 15 години за посегателство на дете до 10-годишна възраст

Депутатите приеха на първо четене по-строги наказания за сексуално посегателство над деца и разпространение на порнографски материали. Промените в Наказателния кодекс предвиждат затвор до 15 години за посегателство на дете до 10-годишна възраст.

Предвиждат се и по-строги наказания за всеки, който разпространява порнографско съдържание - лишаване от свобода от 1 до 5 години, вместо досегашната санкция до една година. Увеличава се и глобата за това - от 1000 до 10 000 лева.

Промените предвиждат и по-високи санкции при изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места - лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба от 5000 до 30 000 лева. Ако деянието застрашава живота и здравето на другия - затвор от 2 до 8 години и парична глоба от 10 000 до 40 000 лева.

Депутатите отхвърлиха предложението на ПП-ДБ, които предлагаха потвърждаване на неистина или затаяване на истина пред нотариус да стане престъпление и да се наказва като лъжесвидетелстване - с до 5 години затвор.