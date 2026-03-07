БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай

Към момента няма данни за пострадали

ирански дрон ударил небостъргача марина дубай
Снимка: АП/БТА - архив
Слушай новината

Ударен е небостъргачът "Марина" в Дубай от ирански дрон. Към момента няма данни за пострадали. Дронът е свален, а отломките причиниха щети по фасадата.

Избухналият пожар е овладян, а 90-етажният хотел е евакуиран. Иранската революционна гвардия съобщи, че целта на атаката са били американски военни в хотела. Властите уверяват, че опасността е преминала.

