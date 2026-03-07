Евакуацията на българите: Посрещаме три полета с наши сънародници от Дубай

Заради отломка от прихваната ракета, властите в Обединените арабски емирства спряха всички полети от и за Дубай. Няколко часа по-късно въздушният трафик беше възстановен, а инцидентът беше определен като незначителен.

След малко повече от час на летището в София се очаква да пристигне полет на националния ни авиопревозвач със 180 души на борда. Други два чартъра от Дубай ще приберат у нас съответно 180 и 220 наши сънародници, евакуирани от региона на военните действия.

Кризисният щаб към Външното ни министерство насочва усилията си към евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. Предвижда се извеждането им през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд. От външно министерство настоятелно препоръчват на българите в Ливан своевременно да напуснат страната и да избягват пътувания до там заради влошената ситуация със сигурността.