8132 деца у нас растат без родителска грижа

Защо желаещите да станат приемни родители намаляват?

8100 деца нас растат без родителска грижа
Историята на близнаците, които от 9 месеца живеят в болница, стана повод да проверим колко са изоставените деца в България. Към края на януари у нас без родителска грижа растат над 8100 деца, показват данните на социалното министерство.

Почти половината от тях живеят при близки и роднини. Около 2800 деца растат в центрове за настаняване от семеен тип, а за 1473 деца се грижат приемни семейства.

Защо желаещите да станат приемни родители намаляват?

Екипите за превенция на фондация „За нашите деца“ посещават родилки, които са решили да изоставят децата си в столични болници.

Десислава Петкова, ръководител екип „Социална подкрепа“, фондация „За нашите деца“: „Те се движат в рамките на между 20 и 30 случая всяка година. Най-честата причина е, че нямат възможност и нямат подкрепа отникъде.“

Рядко успяват да убедят майката да промени решението си.

Десислава Петкова, ръководител екип „Социална подкрепа“, фондация „За нашите деца“: „Когато имаш лоши жилищни условия, никакви финанси, бащата е напуснал картинката, тогава е много трудно в рамките на този 5-дневен престой в болницата да подредиш нещата така, че майката да си тръгне с бебето.“

Така детето попада в системата за закрила и социалните започват да му търсят приемен дом. В София приемните семейства са 29.

Диана Минчева, ръководител „Ранно детско развитие и алтернативна грижа“, фондация „За нашите деца“: „За съжаление са крайно недостатъчни и отделите са поставени в една много трудна ситуация. Трябва да търсят приемно семейство из страната, което пък от друга страна понякога затруднява контакта, ако се работи по посока реинтеграция и връщане на детето в семейна среда.“

Приемната грижа се финансира по проекти, а това създава несигурност сред семействата.

Диана Минчева, ръководител „Ранно детско развитие и алтернативна грижа“, фондация „За нашите деца“: „Не им се води трудов стаж. Ако се наложи да излязат в отпуск или болничен, това не им се заплаща допълнително. Единствено получават здравни осигуровки, а те се грижат за децата 24/7. Те много често са набеждавани, че са печалбари, но всъщност никой не си дава сметка, че ако нямаме приемни семейства, дори не искам да си помисля къде биха били настанявани тези деца.“

Социалните работници в отделите „Закрила на детето“ също са с ниски заплати и са претоварени.

Диана Минчева, ръководител „Ранно детско развитие и алтернативна грижа“, фондация „За нашите деца“: „Много често едни деца прекарват дълго време в приемните си семейства, защото не са предприети действия за вписване в регистъра за осиновяване.“

Социалните могат да впишат изоставено дете в регистъра, ако половин година биологичните му родители не са го потърсили.

Надежда Бобчева, зам.-кмет по социални дейности на Столична община: „Според мен този 6-месечен срок, в който чакаме родителят да потърси детето, може да бъде намален. А родителите, които изоставят децата си в подобни институции, могат да бъдат санкционирани по някакъв начин.“

От социалното министерство обясниха, че Агенцията за социално подпомагане организира кампании за популяризиране на приемната грижа.

#деца без родителска грижа #приемна грижа #приемно семейство

