Американският президент Доналд Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко. Той посочи, че обмисля разширяване на зоните и лицата, които досега не са били мишени. Тръмп определи като капитулация извинението, поднесено от Иран към съседите за ударите по тяхна територия. А Техеран заяви, че спира тези нападения, стига да не бъде атакуван от съседните страни. Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан отхвърли категорично искането на Тръмп за безусловна капитулация на Ислямската република.

Израел и Иран си размениха поредни удари, мощни експлозии отново са се чули в Техеран, докато войната в Близкия изток навлезе във втора седмица. Израел обяви нова вълна от удари в иранската столица и Исфахан. Иранският президент отхвърли като "мечта", искането на Доналд Тръмп за безусловна капитулация.

Масуд Пезешкиан - президент на Иран: "Враговете на Иран трябва да отнесат мечтата за безусловна капитулация на иранския народ в гробовете си".

Пезешкиан обяви край на ударите срещу съседни държави в очевиден опит да неутрализира гнева от действията на Техеран в района. През изминалата седмица за нападения съобщиха Обединените арабски емирства, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, Саудитска Арабия и Ирак. Иранският държавен глава обясни досегашните нападения с недоразумения сред военните вследствие убийството на върховния лидер Али Хаменей.

Масуд Пезешкиан - президент на Иран: "Трябва да се извиня на съседните страни, които бяха нападнати от Иран...На срещата на временния съвет, взехме решени, което е предадено на нашите въоръжени сили. Отсега нататък съседните страни няма да бъдат наши мишени, освен ако те не ни нападнат".

Доналд Тръмп отново зае безкопромисна позиция към Иран.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Иран вече не е „Насилникът на Близкия изток“, а вместо това е „ГУБЕЩИЯТ НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК“ и ще бъде такъв в продължение на десетилетия, докато не се предаде или, по-вероятно, не се срине напълно! Днес Иран ще бъде много силно ударен! Под сериозно обмисляне за пълно унищожение и сигурна смърт, поради лошото поведение на Иран, са райони и групи от хора, които до този момент не са били разглеждани като мишени."

По-късно на среща с лидери от Южна Америка Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати се справят много добре в Иран.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Виждате резултата и той е страхотен. За три дни поразихме 42 военни кароба, някои от тях много големи. Това беше краят на Вонноморския им флот, поразихме техните Военно-въздушни сили и телекомуникации."

Иран обяви, че е поразил петролен танкер, който е пренебрегнал предупрежденията за забрана на трафика през Ормузкия проток. Доналд Тръмп не изключва американския флот на ескортира търговски кораби в Залива, докато Иран предизвикателно обяви, че "приветства" и "очаква" американско присъствие в протока.

Иранската революционна гвардия обяви, че е поразила американски команден център в базата ал Дафра, край Абу Даби. Само днес Емирствата съобщиха, че са прихванали 15 балистични ракети и 119 дрона, идващи от Иран. Британският самолетоносач "Принцът на Уелс" е бил поставен в повишена бойна готовност за отплаване от Портсмут, съобщи Би би Си.









