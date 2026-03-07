Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна

Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Въздушното пространство над летище "Васил Левски" в столицата е било затворено за кратко днес следобед, научи БНТ.

От летището в София съобщиха, че полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна. Системите за сигурност за засекли дрон. Веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби.

Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн. Машината е пренасочена и е кацнала във Варна.

Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е възстановен.

