ИЗВЕСТИЯ

Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Възобновяват полетите от Дубай
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Ивелин Михайлов за конфликта в Близкия изток: България трябва да е 100% неутрална

Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Българската позиция към момента трябва да е напълно неутрална. Това коментира лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в ефира на "Говори сега" по отношение на конфликта в Близкия изток.

"След мой въпрос към службите, към военно разузнаване и другите служби - по какъв начин се гарантира сигурността на българските граждани от терористични актове, които и има, това, което те казаха, че се гарантира от външни служби. А външните служби в момента са заети да гарантират своята сигурност и някой път има възможност външни служби дори някъде да направят някакви актове те, за да се разпали повече напрежението. Имаме такива случаи от Втората световна война и след това, които са правени. Поради тази причина, понеже ние имаме нулева подготовка за един такъв конфликт, това, което трябва да направим е към момента да бъдем 100% неутрални и да се насочим към оправяне на вътрешната икономическа стабилност и политическа, защото България е в много лошо положение при едни много турбулентни времена. Защото след Иран, има възможност да има промени в териториалната цялост на Турция, заради разместването на кюрдите и това нещо вече да пренареди геополитическата картина. До този момент ние не сме ли се стабилизирали, очакват много трудни времена България."

На въпрос трябва ли да се свика Консултативен съвет за национална сигурност при президента и трябва ли България да бъде покрита от така наречения ядрен чадър на Франция,Михайлов отговори:

"Покритието с американски бази в страните от арабския полуостров, това което се случи е, че те ставаха мишена. Към момента ние не трябва да навлизаме повече в една територия, която виждате в момента коренно се променя в целия свят и наистина светът се обзема от едни действия, които на първо място нямат нищо общо с международното право и от едната страна, и от другата - международното право се нарушава и няма някакви правила и гаранции за нито една страна. Поради тази причина неутралитетът е на първо място. Повече консултации да правим към момента е безсмислено, защото ние няма какво да кажем на тези консултации, защото винаги се действа за един проблем преди той да се е появил. Затова има ситуационно планиране, трябвало да има различни ситуации, това трябва да е планирано от предното правителство като нещо вероятно."

Вижте целия разговор във видеото

