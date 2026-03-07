Тервел Замфиров не успя да преодолее четвъртфиналите в паралелния слалом в Шплиндерув Млин

Тервел Замфиров отпадна на четвъртфиналите в паралелния слалом в Шплиндерув Млин, Чехия.

Бронзовият олимпийски медалист загуби от лидера за Световната купа Маурицио Бормолини. Италианецът бе по-бърз с 72 стотни от Замфиров.

На осминафиналите Замфиров завърши след далия най-добро време в квалификациите Даниеле Багоца, но впоследствие италианецът беше дисквалифициран и българинът продължи към четвъртфиналите.

Замфиров завърши осми в крайното класиране. Другият българин намерил място в елиминациите Радослав Янков приключи на 12-а позиция.

Александър Кръшняк не успя да преодолее пресявките, след като не завърши второто спускане по синьото трасе и в крайна сметка зае 31-а позиция.

