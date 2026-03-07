Тервел Замфиров не успя да преодолее четвъртфиналите в паралелния слалом в Шплиндерув Млин

Бронзовият олимпийски медалист отстъпи пред лидера за Световната купа Маурицио Бормолини (Италия).
Тервел Замфиров отпадна на четвъртфиналите в паралелния слалом в Шплиндерув Млин, Чехия.
Бронзовият олимпийски медалист загуби от лидера за Световната купа Маурицио Бормолини. Италианецът бе по-бърз с 72 стотни от Замфиров.
На осминафиналите Замфиров завърши след далия най-добро време в квалификациите Даниеле Багоца, но впоследствие италианецът беше дисквалифициран и българинът продължи към четвъртфиналите.
Замфиров завърши осми в крайното класиране. Другият българин намерил място в елиминациите Радослав Янков приключи на 12-а позиция.
Александър Кръшняк не успя да преодолее пресявките, след като не завърши второто спускане по синьото трасе и в крайна сметка зае 31-а позиция.
Вижте старта на Тервел Замфиров във видеото!