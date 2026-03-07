Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева

Назначена е охрана на Европейския прокурор от България Теодора Георгиева, която е временно отстранена от длъжност. Служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че по сигнала от Георгиева, подаден до правосъдното министерство е възложена проверка на ГДБОП.

Преценено е, че заради пожара, при който в началото на миналата година загина майката на Георгиева и заради твърденията, че е получила заплахи, трябва да й бъде назначена охрана.

Тя се извършва от структури на МВР, а не от Бюрото по защита, което е към правосъдния министър.