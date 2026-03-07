Росен Плевнелиев: България не е цел на конфликта в Близкия изток

България не е цел на конфликта в Близкия изток. Това каза в "Денят започва с Георги Любенов" президентът в периода 2012-2017 Росен Плевнелиев. Той коментира актуалната международна ситуация около Иран и последствията за България.

Във връзка с информацията за прекратените полети от Дубай,Плевнелиев призова българските граждани да бъдат спокойни.

„Нека българските граждани бъдат спокойни. Ние не воюваме, не сме цел и няма да бъдем. Тук ще бъде спокойно, тук ракети и бомби няма да падат, нито дронове. България е взела всички мъдри и важни решения. Когато е влязла в Европейския съюз и в НАТО, това е най-силният отбранителен съюз на планетата и той ще ни защити.“

От своя страна той припомни терористичния атентат през 2012 година на летището „Сарафово“.

„На летище Сарафово, за съжаление, шест туристи от Израел и един български гражданин изгубиха живота си. Нашите служби, заедно с партньорите по целия свят, видяха, направиха невероятно разследване. Стигнахме до университета в Ливан, където бяха издадени фалшивите паспорти. Видяхме тримата, които са инициатори, извършители. Обявихме военното крило на Хизбула за терористична организация. И знаехме, че отзад стои режимът на аятоласите, който финансира и мотивира подобни терористични организации да извършат терористични актове.“

Той подчертава, че международната обстановка е сложна, но България е защитена: