Полина Енчева в предаването "Аз съм"

Полина Енчева е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". 13-годишната състезателка по тенис на маса разказа за първите си стъпки в спорта.

„Тренирам тенис на маса от 7 години. Преди тренирах и други спортове – плуване, карате, футбол, но този спорт (тенис на маса) най-много ми хареса и исках да бия другите. Когато съм на училище, тренирам по веднъж на ден, след това тренирам и с баща ми. През лятото, когато не съм на училище, тренирам по два пъти дневно“, разказва Енчева.

Тя сподели, че в момента се подготвя под ръководството на Стоян Поппетров.

„Той е много спокоен. Когато някой започне да ми се кара, аз се изнервям и не мога да играя. Треньорът ми ми казва добра тактика, която аз изпълнявам“, добави Енчева.

Талантливата състезателка сподели и колко е важна добрата координация между очите и ръцете, както и бързите рефлекси в спорта тенис на маса.

„Имам много бързи рефлекси. Дори, понякога, не мисля изобщо за топката, просто я хващам. По-малко мисля и повече играя“, разказа Енчева.

Тя добави, че най-силният ѝ удар е форхендът и, че ще се търси подобрения на сервис и ретур. Каза също, че няма предпочитана хилка за тенис на маса и играе каквото ѝ дадат.

Вижте епизода във видеото!

