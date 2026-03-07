БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полина Енчева в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

13-годишната състезателка по тенис на маса сподели за първата си среща със спорта и нейните амбиции.

Полина Енчева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полина Енчева е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм". 13-годишната състезателка по тенис на маса разказа за първите си стъпки в спорта.

„Тренирам тенис на маса от 7 години. Преди тренирах и други спортове – плуване, карате, футбол, но този спорт (тенис на маса) най-много ми хареса и исках да бия другите. Когато съм на училище, тренирам по веднъж на ден, след това тренирам и с баща ми. През лятото, когато не съм на училище, тренирам по два пъти дневно“, разказва Енчева.

Тя сподели, че в момента се подготвя под ръководството на Стоян Поппетров.

„Той е много спокоен. Когато някой започне да ми се кара, аз се изнервям и не мога да играя. Треньорът ми ми казва добра тактика, която аз изпълнявам“, добави Енчева.

Талантливата състезателка сподели и колко е важна добрата координация между очите и ръцете, както и бързите рефлекси в спорта тенис на маса.

„Имам много бързи рефлекси. Дори, понякога, не мисля изобщо за топката, просто я хващам. По-малко мисля и повече играя“, разказа Енчева.

Тя добави, че най-силният ѝ удар е форхендът и, че ще се търси подобрения на сервис и ретур. Каза също, че няма предпочитана хилка за тенис на маса и играе каквото ѝ дадат.

Вижте епизода във видеото!

Всички предавания от поредицата ще намерите и в YouTube канала на БНТ!

#Полина Енчева #тенис на маса #"Аз съм"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
2
Гърция ще окаже подкрепа на ПВО на България с батарея...
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
3
Бойко Борисов призова президента да свика КСНС
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души вече могат да бъдат погребани
4
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
5
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
6
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 06.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.03.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 06.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 06.03.2026 г., 06:30 ч.
Спортни новини 05.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.03.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 05.03.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 05.03.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 05.03.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай Евакуация от Близкия изток: Прибират се още 180 българи от Дубай
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран Президентът на Иран: Преустановяваме ударите по съседните страни, ако и те не извършват атаки срещу Иран
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ