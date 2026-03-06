БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация...
Чете се за: 04:45 мин.
Исторически триумф за Георги Джоргов в масовия старт на...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Илияна Йотова: Няма непосредствена опасност...
Чете се за: 04:37 мин.
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Запази
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

След становище на съдебните медици по случая "Петрохан", с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на тримата загинали в кемпера до Околчица се освобождават, за да могат близките им да ги погребат. Според разследващите - 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, с по един куршум в главата, след което той се е самоубил. Резултатите от назначената допълните експертиза по случая още не са готови.

Освободените от длъжност ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Те са временно преместени в звеното за подпомагане на министъра. Това заяви ресорният служебен министър, който беше изслушан в парламента днес. Увери, че разследващите случая продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор.

Снимка: БТА

Емил Дечев - служебен министър на вътрешните работи: "Няма уволнени оперативни работници и разследващи полицаи по случая "Петрохан" и "Околчица". Няма уволняване на директора на Главна дирекция "Национална полиция", на ГДБОП, на двамата областни директори - София област и Монтана. Това е временно преназначаване. Това по никакъв начин не може да се отрази на двете разследвания."

#министър Емил Дечев #случаят Околчица #случаят Петрохан

Водещи новини

Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с батарея "Пейтриът" и изтребители F-16
Гърция ще окаже подкрепа на противовъздушната отбрана на България с...
Чете се за: 02:10 мин.
Политика
Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран Тръмп: Сделка с Иран няма да има до пълната капитулация на режима в Техеран
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран Премиерът Андрей Гюров в НС: България не участва в действията на Израел и САЩ срещу Иран
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност служебния регионален...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Намерените на Околчица трима души...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Министрите на отбраната на България и Турция са обсъдили ситуацията...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
След сигнал от българския европрокурор: Министърът на правосъдието...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ