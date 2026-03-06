Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил

След становище на съдебните медици по случая "Петрохан", с постановление на прокурор от Окръжна прокуратура - Враца, телата на тримата загинали в кемпера до Околчица се освобождават, за да могат близките им да ги погребат. Според разследващите - 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, с по един куршум в главата, след което той се е самоубил. Резултатите от назначената допълните експертиза по случая още не са готови.

Освободените от длъжност ръководители в МВР не са преки участници в разследването по случая „Петрохан“. Те са временно преместени в звеното за подпомагане на министъра. Това заяви ресорният служебен министър, който беше изслушан в парламента днес. Увери, че разследващите случая продължават да изпълняват указанията на наблюдаващия прокурор.

Снимка: БТА